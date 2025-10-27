自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閃兵集團陳大天、陳零九、威廉出庭 大天、威廉道歉鞠躬

涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷、劉詠韻／新北報導〕新北地院今天針對閃兵集團被告陳大天、威廉、陳零九、李詮等人開庭，審判長在開庭後段，表示這次開庭針對部分登載出入部分審理，針對被告供詞、證據力部分沒有更動，當庭詢問被告、辯護人、檢方，均無意見，審判長諭知奉核辦後結束庭訊，陳大天、威廉兩人在離開法院時，對外鞠躬道歉；陳零九、大根則趁亂離去。

涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

威廉與陳大天一起離開法院，威廉首先對守候媒體告知「不好意思」，他說，對於個人之前僥倖行為及，對社會大眾風波感到抱歉，今天來就是面對司法，過去自己做錯事情，未來希望自己成為更好的人。媒體問及威廉案情，他說以後仍要開庭，會再跟庭上報告。

陳大天（中）、威廉離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）陳大天（中）、威廉離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

媒體追問陳大天，閃兵是社會矚目案件，是否擔心遭求處重刑，陳大天表示，現階段對當初不管什麼理由，都不應該這樣做，接受法律制裁，就是現在我們對這件事負責任的決心，已經傷害兵役公平性，打擊大家士氣，我們都感到非常抱歉，陳大天說出對不起，與威廉向外界鞠躬道歉。

涉案藝人李詮（藍衣者）離去。（記者吳仁捷攝）涉案藝人李詮（藍衣者）離去。（記者吳仁捷攝）

知名藝人王大陸今年2月遭揭涉嫌委託「閃兵集團」，偽造兵役體位規避服役。檢警追查發現，幕後集團以代看診及代測血壓等手法，協助多名役男偽造高血壓病歷，其中不乏演藝圈人士，包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維、黃博石等人。多名藝人先後以15萬至50萬元交保，全案偵結後依妨害兵役治罪條例及偽造文書罪嫌起訴，今下午將陸續開庭。

涉案藝人陳信維（金髮者）離去。（記者吳仁捷攝）涉案藝人陳信維（金髮者）離去。（記者吳仁捷攝）

涉案者陳向熙（左一）離去。（記者吳仁捷攝）涉案者陳向熙（左一）離去。（記者吳仁捷攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中