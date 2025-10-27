閃兵集團陳大天、陳零九、威廉出庭 大天、威廉道歉鞠躬

涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷、劉詠韻／新北報導〕新北地院今天針對閃兵集團被告陳大天、威廉、陳零九、李詮等人開庭，審判長在開庭後段，表示這次開庭針對部分登載出入部分審理，針對被告供詞、證據力部分沒有更動，當庭詢問被告、辯護人、檢方，均無意見，審判長諭知奉核辦後結束庭訊，陳大天、威廉兩人在離開法院時，對外鞠躬道歉；陳零九、大根則趁亂離去。

涉案藝人陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

陳大天（右）、威廉（左）離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

威廉與陳大天一起離開法院，威廉首先對守候媒體告知「不好意思」，他說，對於個人之前僥倖行為及，對社會大眾風波感到抱歉，今天來就是面對司法，過去自己做錯事情，未來希望自己成為更好的人。媒體問及威廉案情，他說以後仍要開庭，會再跟庭上報告。

請繼續往下閱讀...

陳大天（中）、威廉離開法院時，鞠躬道歉，表示願面對司法，展現決心。（記者吳仁捷攝）

媒體追問陳大天，閃兵是社會矚目案件，是否擔心遭求處重刑，陳大天表示，現階段對當初不管什麼理由，都不應該這樣做，接受法律制裁，就是現在我們對這件事負責任的決心，已經傷害兵役公平性，打擊大家士氣，我們都感到非常抱歉，陳大天說出對不起，與威廉向外界鞠躬道歉。

涉案藝人李詮（藍衣者）離去。（記者吳仁捷攝）

知名藝人王大陸今年2月遭揭涉嫌委託「閃兵集團」，偽造兵役體位規避服役。檢警追查發現，幕後集團以代看診及代測血壓等手法，協助多名役男偽造高血壓病歷，其中不乏演藝圈人士，包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維、黃博石等人。多名藝人先後以15萬至50萬元交保，全案偵結後依妨害兵役治罪條例及偽造文書罪嫌起訴，今下午將陸續開庭。

涉案藝人陳信維（金髮者）離去。（記者吳仁捷攝）

涉案者陳向熙（左一）離去。（記者吳仁捷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法