娛樂 最新消息

《影后》楊謹華主題曲與她有關！星二代生日自曝想離開台灣

安吉舉辦《Caramel Eyes焦糖眼》簽名音樂會。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女ANGIE安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes焦糖眼》的實體版本，上周末於台北和高雄舉辦人生首次的簽名音樂會，她特別在兩場準備不同的歌曲，並以鍵盤自彈自唱的方式演出，展現音樂才華，尤其大受歡迎的《影后》感情線主題曲《想像我們》，歌迷都跟著一起大合唱。

安吉舉辦《Caramel Eyes焦糖眼》簽名音樂會。（索尼提供）

她創作的《Unloving U》Demo版和《想像我們》等歌曲成為剛剛獲得金鐘獎5項大獎的影集《影后》的感情主題曲，也因此讓更多人認識她，她直說：「我的歌曲能被選中在影集中，真的很榮幸，看到《影后》獲得這多肯定，很開心，太棒了。」因此在音樂會的最後，她演唱代表女主角楊謹華感情故事的歌曲《想像我們》，氣氛熱烈。

安吉舉辦《Caramel Eyes焦糖眼》簽名音樂會。（索尼提供）

由於簽名會剛好是安吉的生日，特別在音樂會上和粉絲一起慶生，讓她開心不已，笑容滿滿地許下心願，近來愛上跑步的她表示，希望可以和粉絲舉辦一場結合馬拉松和音樂的活動，讓大家能一起保持健康又能聽到好聽的音樂；她也許願想去一趟紐約，帶發行和宣傳忙碌一整年後可以放個假，並展開不同的體驗。

安吉舉辦《Caramel Eyes焦糖眼》簽名音樂會。（索尼提供）

為了迎接整張專輯數位上架，《Caramel Eyes焦糖眼》實體專輯特別推出精裝版在簽名會上首賣，加上安吉親自設計的可愛小吉子娃娃，圓滾滾的橘色娃娃十分討喜，安吉打趣說：「小吉子娃娃是我的第一個週邊商品，真的很適合之後即將到來的節日，因為它是橘色的，看起來很像南瓜，可以在萬聖節開始用；12月時還可以當聖誕樹的吊飾，之後就是過年了，小吉子象徵著大吉大利，很喜氣！」笑翻全場歌迷。《Caramel Eyes焦糖眼》實體專輯精裝版即將在FIGHT30網站公開販售。

安吉舉辦《Caramel Eyes焦糖眼》簽名音樂會。（索尼提供）

