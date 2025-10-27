自由電子報
娛樂 亞洲

76歲港劇綠葉老來得女 婚禮豪贈近億元嫁妝

香港知名綠葉演員許紹雄（右）對妻女疼入心。（香港星島日報）香港知名綠葉演員許紹雄（右）對妻女疼入心。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港知名綠葉演員「Benz雄」許紹雄今（27）驚傳病危入院消息，許紹雄家人及多位圈內好友僅赴醫院探望。身家雄厚的許紹雄與太太結婚逾30年，兩人老來得女，視女兒許惠菁如掌上明珠，2023年許惠菁結婚時，更準備超豪華嫁妝，引來無數人艷羨。

許紹雄（左）視女兒許惠菁如掌上明珠。（香港星島日報）許紹雄（左）視女兒許惠菁如掌上明珠。（香港星島日報）

視女如命的許紹雄經常與女兒許惠菁出現在YouTube頻道上更新近況，從影片中能清楚看見父女好感情，許紹雄曾在疫情期間提供700萬港元（約新台幣2769萬元）給女兒做生意，又贈送位於新加坡價值2300萬港元（約新台幣9098萬元）房產做為許惠菁嫁妝，財力雄厚無比。

許惠菁（左）與Shane結婚在香港、新加坡兩地皆舉辦婚禮。（香港星島日報）許惠菁（左）與Shane結婚在香港、新加坡兩地皆舉辦婚禮。（香港星島日報）

許惠菁大學期間與新加坡老公Shane陷入愛河，畢業後於2023年12月結婚，當時她的婚禮極其奢華，婚宴上更是星光熠熠，可說香港大半個演藝圈都到現場，導演杜琪峯、宣萱、高海寧、黃日華、苗僑偉等人都是座上嘉賓。除香港外，許惠菁2024年1月也在新加坡五星級酒店舉辦喜酒，主要宴請至親好友，席開20桌，以西式進行。

