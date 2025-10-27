舒淇落淚！苦熬10年誕生《女孩》笑嗆馮德倫：我老公不懂啦

舒淇今天下午出席《女孩》記者會，活力滿滿。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕舒淇首部自編自導的電影《女孩》即將在31日上映，電影在威尼斯、多倫多、釜山等地放映，這次終於要回到台灣，舒淇笑稱心情像是「醜媳婦要見公婆」，感到特別緊張，監製葉如芬也直呼是近鄉情怯。不過提到拍攝的過程，舒淇忍不住哭了出來，看得出她對這部電影的用心。

《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬出席記者會。（記者王文麟攝）

導演舒淇、監製葉如芬今天下午率領《女孩》的演員邱澤、9m88、白小櫻、林品彤出席記者會，這部電影是舒淇醞釀10年誕生的作品，起初是因為侯孝賢導演問她要不要試試看當導演，結果拍完《刺客聶隱娘》之後，侯孝賢再度追問「劇本寫得怎麼樣」，讓她下定決定開始寫這個故事。如今電影即將上映，舒淇當然知道侯孝賢罹患失智症，不過還是有把新聞稿傳給侯孝賢的兒子，希望有空可以跟侯孝賢說一聲。

請繼續往下閱讀...

舒淇（左起）執導處女作《女孩》找來邱澤、9m88演夫妻。（記者王文麟攝）

從資歷30年的演員變成導演，舒淇認為每個崗位都有辛苦的地方，當導演常常覺得時間不夠用，且什麼事情都要管，從服裝、場景、美術等等，笑說當演員時沒有想到時間的寶貴，當場被葉如芬吐槽：「妳看妳以前做演員時不會了吧！」她認為當演員是幸福的，但當演員要被角色情緒控制，還要想辦法抽離角色，各有各的難處。

這是舒淇的處女作，自稱不算是真正的新導演，而是「很有經驗的新導演」，監製葉如芬在拍攝前還特別寫了「新導演教戰守則」給舒淇，「舒淇導演很特別，提醒在現場的事項，我知道她都懂，但我們是要一起攜手踏入戰場的人，讓她知道是被支持著，但現場決定還是要看她。」

舒淇在《女孩》記者會上落淚。（記者王文麟攝）

舒淇感謝葉如芬給她打很多強心針，自己其實很忐忑，但裝作好像還不錯，直到葉如芬對她說「感覺拍了一部不錯的電影」，讓舒淇心中大石頭放下，吊著的心終於回到了原位。被問到有沒有曾想要放棄，她說出「我沒有想過放棄」時，眼淚就掉了下來，「心中那一塊還是被觸動，不負所望。」

舒淇有給老公馮德倫看《女孩》，笑說「你不懂啦」。（記者王文麟攝）

另一個後盾是她的導演老公馮德倫，舒淇坦言沒有跟老公請教，笑說兩人電影的路線不同，「但我拍完之後有給他看，但因為他是跟這個年代完全不同的人，他看完之後說滿看得下去。」畢竟馮德倫是香港人，成長背景與台灣截然不同，舒淇也笑說有嗆老公：「你不懂啦！」她分享，其實夫妻倆平時沒什麼聊到工作，好的就是馮德倫不會主動問，而是給予默默支持。電影《女孩》將在10月31日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法