娛樂 最新消息

台語天王兒超狂新身份曝光！竟然與江蕙有關

黃浩庭（前排右）是落日飛車的薩克斯風手。（翻攝自臉書）黃浩庭（前排右）是落日飛車的薩克斯風手。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「落日飛車」薩克斯風手黃浩庭繼2022年首張作品《萬壽菊》獲關注後，2025年他化身全新音樂角色「SAX MACHINE」，新專輯《SAX TAPE》已經上線，其中《藍寶石》靈感竟來自江蕙的《鴛鴦酒杯》，「有天我在法國聽demo，突然想到：如果法式電子舞曲是一首台語歌，會是誰唱？腦中第一個出現的就是江蕙。她的聲音太經典了，結果一試就搭上了。」這首歌也成了向秀場文化與江蕙的致敬。

黃浩庭是台語歌王袁小迪的兒子，最近也多了新身份「SAX MACHINE」，以融合旅程與感官的方式展開一場聲音冒險，透露靈感來自他在美國拉斯維加斯觀看U2於Sphere球體場館的演出，那場震撼的聲光體驗讓他徹底被打開。SAX MACHINE笑說：「那一刻我覺得自己看見了未來，也看見音樂能有多大的可能。」

黃浩庭化身新角色「SAX MACHINE」。（翻攝自臉書）黃浩庭化身新角色「SAX MACHINE」。（翻攝自臉書）

這次SAX MACHINE以製作人身分出發，邀請吳昱陞（問題總部）、黃宣、BRADD、阿布絲、KING CHAIN、Mitty以及韓國音樂人Jason Lee一起合作。「大家都超忙，我們常常只有一天能一起錄音，所以乾脆用最直接的方式即興、對話，邊巡演邊剪素材，最後拼出整張專輯。」

專輯前半的靈感來自美國西岸的Joshua Tree沙漠，那裡的寧靜讓他重新連結自然與自己。他還錄下當地的風聲、鳥叫、沙地摩擦聲，成為音樂裡的節奏與氣息；後半段則完全衝進電子與迷幻的世界。黃浩庭用節奏與合成器打造出新的聲音宇宙，讓薩克斯風不再只是浪漫象徵，而變成他用來對話的科技樂器。「這次我真的像個機器人一樣，用自己的演奏控制自己的製作。」

SAX MACHINE新歌《藍寶石》致敬江蕙。（翻攝自臉書）SAX MACHINE新歌《藍寶石》致敬江蕙。（翻攝自臉書）

被問到最挑戰的一首，他提到《Pull Up》：「那首歌超出我所有舒適圈，是我第一次做這麼激烈的電子節奏。過程就像健身一樣，快沒力氣的時候再多推一下，就會更強。」專輯的最後一首《I CAN SHOW YOU》則是最早完成的作品，象徵啟程與冒險，而《大安森林》像是故事的回家之路，「世界繞了一圈，最後還是要回到自己。」

有趣的是，SAX MACHINE還設計了一副「派對眼鏡」作為專輯的延伸視覺概念，鏡片能折射出繽紛光影，就像他旅途中看到的世界，「那是我把各地的光收集起來的方式。」這副眼鏡同時也是實體專輯的一部分，以「實體眼鏡」形式發售，並搭配他於官方網站釋出的teaser影片，可體驗《SAX TAPE》的聲音與影像宇宙。

