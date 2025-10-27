自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋偉恩語出驚人！「撿漂流木像撿媽媽」全場傻眼

哈林（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀宋偉恩、林雨宣、李佳豫（左起１、２、３）與張郁婕、阿緯、胡迪（右起３、２、１）等人上節目參賽。（公視提供）哈林（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀宋偉恩、林雨宣、李佳豫（左起１、２、３）與張郁婕、阿緯、胡迪（右起３、２、１）等人上節目參賽。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李佳豫、宋偉恩、林雨宣、張郁婕，以及音樂劇演員「阿緯」黃耀緯、「胡迪」謝明璋等人，日前共同錄製由哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。節目中，哈林好奇提問：「傳說排練中會咬筆來治咬字？」幾位演員也分享各自的訓練方法，笑料連連。

李佳豫將手指頭壓在嘴唇與法令紋間「嘴唇都不要動」進行訓練。（公視提供）李佳豫將手指頭壓在嘴唇與法令紋間「嘴唇都不要動」進行訓練。（公視提供）

李佳豫表示，現在很多人「講話不太用自己的舌頭，咬字不清」，她曾將手指壓在嘴唇與法令紋間，「嘴唇都不要動」進行練習，並笑說這樣能「讓舌頭有點力，咬字就會清楚」。哈林試著模仿她機器人般的說話方式，卻馬上笑喊：「這樣我就不想理你了。」

同為科班出身的林雨宣也分享，她的訓練方式是「把前排牙齒咬住」，讓嘴唇與牙齒出力，「用被限制的方式講話會清楚，那你正常講話就會清楚了」。

練聲樂出身的張郁婕則說，發音共鳴在頭部後方，「發聲連母音都得清楚，要不然不看歌詞觀眾聽不懂在唱什麼」。她表示：「聲樂有點像米老鼠在講話的聲音，音高掛上去，咬字清楚要求很高。」現場她示範《只要我長大》正常唱與聲樂唱的不同版本，讓哈林聽完笑到不行：「怎麼你的美聲聽起來有點好笑。」

張郁婕示範聲樂唱法逗哈林笑。（公視提供）張郁婕示範聲樂唱法逗哈林笑。（公視提供）

阿緯則親自示範「咬筆訓練」，他用上下門齒咬住一枝筆說明：「它是訓練你的咬字，以及讓你的唇齒音更清楚、更亮。」他補充，沒有筆時也可用手指代替。哈林看到後笑說：「你是在催吐吧？」現場爆笑不斷。

節目也順應時事，出題考參賽者：「民眾可以撿拾颱風過後的漂流木帶回家利用？」李佳豫與胡迪選「○」，李佳豫不太確定地說：「它就是漂流，也不是鄰居家或公有的。」哈林立刻虧她：「你是不是越講越心虛？」讓現場笑成一片。

胡迪也補充：「漂流木在面前，我用它沒有搶啊。」正義感十足的宋偉恩則選「╳」，他反駁：「照這邏輯，別人的媽媽漂到面前就可以當自己的媽媽，更何況有些木頭是不能亂撿的。」現場眾人聽完全傻眼。

哈林主持公視《哈！真相大白了》邀（左起）宋偉恩、林雨宣、李佳豫、張郁婕、阿緯、胡迪等人上節目參賽。（公視提供）哈林主持公視《哈！真相大白了》邀（左起）宋偉恩、林雨宣、李佳豫、張郁婕、阿緯、胡迪等人上節目參賽。（公視提供）

沒想到答案公布竟然是「○」，律師梁家瑜也現場解釋：「政府公告期間內，沒有註記標記的漂流木，單枝末徑小於20公分、長度2公尺、重量50公斤以下」即可撿拾。哈林聽完驚呼：「哇，這把我也都考倒！」趣味內容將於明（10／28）晚9時於公視播出，並上架公視+平台。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中