宋偉恩語出驚人！「撿漂流木像撿媽媽」全場傻眼

哈林（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀宋偉恩、林雨宣、李佳豫（左起１、２、３）與張郁婕、阿緯、胡迪（右起３、２、１）等人上節目參賽。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李佳豫、宋偉恩、林雨宣、張郁婕，以及音樂劇演員「阿緯」黃耀緯、「胡迪」謝明璋等人，日前共同錄製由哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。節目中，哈林好奇提問：「傳說排練中會咬筆來治咬字？」幾位演員也分享各自的訓練方法，笑料連連。

李佳豫將手指頭壓在嘴唇與法令紋間「嘴唇都不要動」進行訓練。（公視提供）

李佳豫表示，現在很多人「講話不太用自己的舌頭，咬字不清」，她曾將手指壓在嘴唇與法令紋間，「嘴唇都不要動」進行練習，並笑說這樣能「讓舌頭有點力，咬字就會清楚」。哈林試著模仿她機器人般的說話方式，卻馬上笑喊：「這樣我就不想理你了。」

同為科班出身的林雨宣也分享，她的訓練方式是「把前排牙齒咬住」，讓嘴唇與牙齒出力，「用被限制的方式講話會清楚，那你正常講話就會清楚了」。

練聲樂出身的張郁婕則說，發音共鳴在頭部後方，「發聲連母音都得清楚，要不然不看歌詞觀眾聽不懂在唱什麼」。她表示：「聲樂有點像米老鼠在講話的聲音，音高掛上去，咬字清楚要求很高。」現場她示範《只要我長大》正常唱與聲樂唱的不同版本，讓哈林聽完笑到不行：「怎麼你的美聲聽起來有點好笑。」

張郁婕示範聲樂唱法逗哈林笑。（公視提供）

阿緯則親自示範「咬筆訓練」，他用上下門齒咬住一枝筆說明：「它是訓練你的咬字，以及讓你的唇齒音更清楚、更亮。」他補充，沒有筆時也可用手指代替。哈林看到後笑說：「你是在催吐吧？」現場爆笑不斷。

節目也順應時事，出題考參賽者：「民眾可以撿拾颱風過後的漂流木帶回家利用？」李佳豫與胡迪選「○」，李佳豫不太確定地說：「它就是漂流，也不是鄰居家或公有的。」哈林立刻虧她：「你是不是越講越心虛？」讓現場笑成一片。

胡迪也補充：「漂流木在面前，我用它沒有搶啊。」正義感十足的宋偉恩則選「╳」，他反駁：「照這邏輯，別人的媽媽漂到面前就可以當自己的媽媽，更何況有些木頭是不能亂撿的。」現場眾人聽完全傻眼。

哈林主持公視《哈！真相大白了》邀（左起）宋偉恩、林雨宣、李佳豫、張郁婕、阿緯、胡迪等人上節目參賽。（公視提供）

沒想到答案公布竟然是「○」，律師梁家瑜也現場解釋：「政府公告期間內，沒有註記標記的漂流木，單枝末徑小於20公分、長度2公尺、重量50公斤以下」即可撿拾。哈林聽完驚呼：「哇，這把我也都考倒！」趣味內容將於明（10／28）晚9時於公視播出，並上架公視+平台。

