白安、宋柏緯傳「曖昧」？輕軌車廂親密畫面被拍

白安（右）在新歌MV中倚在宋柏緯肩上。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手白安推出新專輯《星期八》，其中新歌《電影類型》延伸自她兩年前推出的詩、文、圖創作集《安好誌》同名章節《電影類型》，唱出男女曖昧的心動瞬間。MV邀來影、歌、視三棲的宋柏緯擔任男主角，兩人有親密互動。

白安（右）和宋柏緯有許多親密互動。（相信音樂提供）

白安談到：「我想留下一段感情最開始的心動瞬間，那瞬間的微妙情緒往往只維持短短時間，但這時刻很神奇、很有魔法，因此我想把它記錄成一首歌。」

白安（右）和宋柏緯出現借位親吻畫面。（相信音樂提供）

《電影類型》MV中，白安和宋柏緯共同演繹一段介於現實與幻想之間的愛情故事，兩人特別前往新北安坑輕軌機廠取景，並在輕軌車廂內完成拍攝，兩人親密頭靠頭、勾脖子、錯位接吻，呈現出情慾的流動與曖昧的張力，白安形容這次的拍攝內容像是一場精神戀愛：「其實我們發生的所有一切，在現實中都沒有發生。」MV將於10月28日晚上9點在相信音樂官方YouTube頻道上線；另外白安「路邊野餐」新專輯巡迴演唱會將於11月1日在台中Legacy開唱。

