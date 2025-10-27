融融婚後激瘦7公斤！搭檔「超正韓國YTR」老婆吃醋喊：拍太久

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新自製實境節目《自由的旅行者》第二季正式啟程！第一季播出後好評不斷，YouTube累計總曝光次數突破八百萬，粉絲熱烈敲碗第二季。主持人融融在第一季結束後僅隔兩個月再度出發，這次更換新旅伴，由韓籍YouTuber咪蕾加入，兩人將展開韓國自駕壯遊之旅。

融融與韓籍YouTuber咪蕾攜手出發，展開《自由的旅行者2》韓國自駕壯遊之旅。（八大電視提供）

日前兩人合體拍攝宣傳照，融融明顯消瘦許多。他笑說：「媽媽看到我第一季節目上的身材有點胖，加上近期準備婚禮，特別加強飲控和健身。」短短三個月成功瘦身七公斤的他，打趣表示：「這次去韓國可能會被美食補回來，但最多只能三公斤，得嚴格執行！」

節目團隊已陸續前往韓國拍攝。上週剛完成終身大事的融融透露，現階段與另一半仍分隔兩地工作，因此還沒有太多「新婚實感」：「老婆有偷偷抱怨，拍攝18天真的有點久，希望老公可以早點回家！」

融融婚後帥氣現身，《自由的旅行者2》與韓籍YouTuber咪蕾首度合作。（八大電視提供）

談到與咪蕾首次合作，融融笑稱對方是個可愛又親切的女孩，期待透過她的引導能更貼近韓國文化。來自韓國的咪蕾則因節目《中文怪物》受到矚目，本身亦經營自媒體，她比融融晚一年開始經營頻道，兩人都熱愛旅行。咪蕾坦言自己最大的挑戰是「早起」，她笑說：「我是那種會熬夜到半夜兩三點才睡的人。」

融融早起運動、咪蕾愛賴床，截然不同作息讓《自由的旅行者2》笑料滿滿。（八大電視提供）

融融平時早上六、七點就起床運動、吃早餐；有次咪蕾九點多起床還在床上滑手機，卻看到融融限動已在運動、工作。擔心拖慢拍攝進度，咪蕾在出發前特地努力調整作息。融融則安撫對方：「別緊張，大家都會互相幫忙。」

第二季節目將深入韓國在地文化。融融表示，以前多半只到過大城市，這次能跟著外景團隊體驗鄉間生活，非常期待。身為韓國人的咪蕾也預告，將帶他挑戰獨特的當地美食如內臟生食。對曾吃過老鼠料理的融融來說完全不怕，反而笑說：「我最怕的是蟑螂！」咪蕾立刻拍胸保證：「我也怕，但我願意幫忙抓！」

