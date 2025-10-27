自由電子報
娛樂 亞洲

泰國王太后詩麗吉過世 BLACKPINK演唱會避5大地雷

泰國王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲（歐新社）泰國王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的媽媽、王太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）24日晚間過世，享耆壽93歲。消息傳來，全泰悲傷。BLACKPINK在本月25、26日於拉加曼加拉體育場舉行『BLACKPINK WORLD TOUR IN BANGKOK』演唱會，除呼籲BLINK（粉絲名）穿著黑色服裝到場表示追思和敬重外，也避開5大地雷。

BLACKPINK在本月25、26日泰國演唱會，呼籲BLINK（粉絲名）穿著黑色服裝到場表示追思和敬重。（翻攝自X）BLACKPINK在本月25、26日泰國演唱會，呼籲BLINK（粉絲名）穿著黑色服裝到場表示追思和敬重。（翻攝自X）

泰國王室事務局指出，王太后詩麗吉本月17日出現血液感染，雖然醫生全力搶救，但病情持續惡化，仍於24日晚間9時21分在曼谷的一家醫院安詳離世。目前泰國的選舉與娛樂活動大多取消或延後，已落幕的BLACKPINK演唱會也成功避開5項地雷，分別為：穿著素色、低調服裝，避免穿著鮮豔或是過於暴露的裝扮、公共場合避免飲酒慶祝、歡呼等行為，尊重哀悼氛圍、接近王室或者參與相關活動時，不得隨意拍照、錄影，部分場地也有明令禁止攝影、禁止評論一切關於王室或政治議題，泰國對於誹謗王室相當重視，處罰嚴厲，違者將面臨刑責、保持敬意與哀悼之意，切勿過於冷漠、不在乎。

這5大地雷也適用於即將赴泰國旅遊、觀光進行商務活動者。泰王瓦吉拉隆功表示，將以最高規格舉行王太后詩麗吉的葬禮，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也指出，全泰國展開為期1年的服喪，推測與2016年詩麗吉之夫、已故前任泰王蒲美蓬類似，請務必注意。

