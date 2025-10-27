《星廚之戰》出現帥哥廚神！一登場安心亞、林予晞急搶菜

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新料理實境節目《星廚之戰》昨（26）日在華視主頻首播開出紅盤，由金鐘影后 鍾欣凌 主持，率領十位通過海選的頂尖主廚 Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，以及十位明星廚助 安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音 等藝人組隊激戰廚房。

《星廚之戰》十位頂級主廚同台比拚。（華視提供）

節目首播表現出色，在35至54歲觀眾群中收視亮眼，尤其李玉璽端菜給評審品嚐的片段瞬間飆出0.86高點，成為全場焦點。許多網友紛紛留言：「第一集就好緊張」、「期待下一集評審！」顯見節目熱度延燒。

安心亞（前排）、黃偉晉。安心亞氣憤直言「李玉璽是個騙子」。（華視提供）

李玉璽（左起）、黃偉晉、安心亞。李玉璽被黃偉晉和安心亞大吐槽。（華視提供）

節目開場便以「限時挑戰」考驗明星廚助的臨場反應，李玉璽在首次挑戰除魚鱗時慌亂直問：「這樣飛是對的嗎？」看似手忙腳亂，卻意外憑藉完美擺盤贏得高分，被安心亞與黃偉晉調侃：「他是不是裝不會做菜！」安心亞更直呼：「李玉璽是騙子！他一定有耍心機！」雖然除魚鱗時略有失誤，主廚團仍大讚：「給過！色香味都是OK的！」鄭淳豪更誇他第一次處理魚就掌握火侯與調味，「算是相當厲害！」這段反轉成為節目最大亮點。

《星廚之戰》十位頂級主廚同台比拚。（華視提供）

主廚團同樣展現強勁火力，其中張楷奕以創意手法重塑台式經典「魷魚螺肉蒜」，變奏成「魷魚螺肉蒜燉飯」，以台灣在地食材融合創新風味驚豔評審。帥氣外型更讓現場氣氛升溫，安心亞直呼：「楷奕好帥！」林予晞笑回：「搶菜了啦！」面對稱讚，張楷奕謙虛回應：「沒有啦，大家是來吃好吃的。」

由華視、三立電視、動能意像、大浩娛樂、緯來電視網與LINE共同打造的《星廚之戰》，是台灣首創料理組隊競賽實境節目，結合「在地食材」與「國際料理」雙重特色。下週將迎來廚助分組合作挑戰，節目將於每週日晚間8點華視主頻播出，11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，LINE TV與 Hami影劇館+ 於晚間11點同步更新。

