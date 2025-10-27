王大陸牽出閃兵案！新北地院分2波傳喚 涉案藝人名單曝光

首次上稿：15:05

更新時間：15:25

藝人王大陸。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名藝人王大陸今年2月遭揭涉嫌委託「閃兵集團」，偽造兵役體位規避服役。檢警追查發現，幕後集團以代看診及代測血壓等手法，協助多名役男偽造高血壓病歷，其中不乏演藝圈人士，包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維、黃博石等人。多名藝人先後以15萬至50萬元交保，全案偵結後依妨害兵役治罪條例及偽造文書罪嫌起訴，今下午將陸續開庭。

檢警調查，以男子陳志明為首的犯罪集團，專門替役男「客製化閃兵方案」。陳嫌教導客戶在醫院測量血壓時憋氣作假，並在取得24小時血壓監測儀後，由他或槍手代為配戴，以偽造重度高血壓診斷證明。集團再以此向兵役單位申請變更體位，最終取得免役資格。調查指出，至少有24名役男企圖藉此規避兵役，其中包含藝人王大陸與陳零九。

請繼續往下閱讀...

檢方追查，陳嫌客戶至少24人，收費從5萬元至50萬元不等。藝人陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維及舞台劇演員黃博石等人皆成功取得免役證明。王大陸則斥資360萬元嘗試逃兵，因主嫌被查獲而未遂，但因交付健保卡供人假冒看診，仍遭檢方起訴。

同案被告部分，新北地院今日針對閃兵案安排兩波傳喚：下午3時先傳喚陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維等8人；下午4時再傳喚黃博石、台大學霸方東華及「超詳解examking」創辦人蔣矩任。

