自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸牽出閃兵案！新北地院分2波傳喚 涉案藝人名單曝光

首次上稿：15:05

更新時間：15:25

藝人王大陸。（資料照）藝人王大陸。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名藝人王大陸今年2月遭揭涉嫌委託「閃兵集團」，偽造兵役體位規避服役。檢警追查發現，幕後集團以代看診及代測血壓等手法，協助多名役男偽造高血壓病歷，其中不乏演藝圈人士，包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維、黃博石等人。多名藝人先後以15萬至50萬元交保，全案偵結後依妨害兵役治罪條例及偽造文書罪嫌起訴，今下午將陸續開庭。

檢警調查，以男子陳志明為首的犯罪集團，專門替役男「客製化閃兵方案」。陳嫌教導客戶在醫院測量血壓時憋氣作假，並在取得24小時血壓監測儀後，由他或槍手代為配戴，以偽造重度高血壓診斷證明。集團再以此向兵役單位申請變更體位，最終取得免役資格。調查指出，至少有24名役男企圖藉此規避兵役，其中包含藝人王大陸與陳零九。

檢方追查，陳嫌客戶至少24人，收費從5萬元至50萬元不等。藝人陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維及舞台劇演員黃博石等人皆成功取得免役證明。王大陸則斥資360萬元嘗試逃兵，因主嫌被查獲而未遂，但因交付健保卡供人假冒看診，仍遭檢方起訴。

同案被告部分，新北地院今日針對閃兵案安排兩波傳喚：下午3時先傳喚陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維等8人；下午4時再傳喚黃博石、台大學霸方東華及「超詳解examking」創辦人蔣矩任。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中