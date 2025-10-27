自由電子報
娛樂 最新消息

舒淇《女孩》非刻意不報金馬 親口坦言「我還想要剪一版」

舒淇親口透露，其實《女孩》還想再修剪，追求完美。（記者王文麟攝）舒淇親口透露，其實《女孩》還想再修剪，追求完美。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《女孩》是舒淇首部編導作品，不過並未報名今年的金馬獎，引來議論紛紛。舒淇今天（27日）下午出席記者會談及金馬一事，表示：「其實我前兩天才跟張叔平（剪輯）說『我們可以從現在再剪一下片子嗎？』」監製葉如芬進一步強調，不能接受作品不夠好就上映。

對於沒能報名金馬獎，監製葉如芬表示時間來不及，因為金馬報名截止是7月31日，當時電影根本沒做好，《女孩》直到8月中才出DCP，而威尼斯影展在9月還能報名，國際影展與金馬獎評比本來就不同，是完全不一樣的思維。

《女孩》舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬。（記者王文麟攝）《女孩》舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬。（記者王文麟攝）

葉如芬強調，劇組對《女孩》非常看重，「不是刻意不報（金馬），她（舒淇）剛剛說可以再修剪一版嗎？這禮拜就要上片了，不行！票房好再說。」葉如芬進一步指出，舒淇要求非常完美，一直修修改改，「其實最害怕的是我，如果丟一個不好的作品，我會很難過，我受不了這樣。」《女孩》在10月31日上映。

