國風新勢力「天選 THE CHOSENs」出擊 11月台北開唱

最美國樂女團「天選 THE CHOSENs」宣布11月將於台北舉辦音樂會。（天選 THE CHOSENs提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕融合傳統國樂與現代電音的最美國風女子樂團 「天選 THE CHOSENs」 宣布，將於11月2日 在台北舉辦全新音樂會《天選之路 The Way of THE CHOSENs》，以「音樂 × 舞蹈 × 光影 × 故事」的多重形式，打造一場跨越古今的沉浸式演出，傳遞夢想與信念的力量。

天選樂團由團長麗絲Liz領軍，成員包括江晴Kate、雨璿Clare、莉卡Licca、溫溫Janet、官官Kuan、小倢Zora、米粒Mimi 等八位國樂女伶共同演出。八人將象徵「太陽、花、水、星、風、火、月、地」八道能量之光，交織出天選之名的永恆篇章。

麗絲表示：「因為有你的光，這段旅程才完整。希望每個人都能在生命中找到屬於自己的那道光，讓夢想永遠被音樂點亮。」

由團長麗絲 Liz、江晴、雨璿、莉卡、溫溫、官官、小倢、米粒所組成的「天選 THE CHOSENs」被粉絲譽為是最美國樂女團。（天選 THE CHOSENs提供）

此次音樂會融合古箏、琵琶、笛子、二胡、柳琴等傳統樂器與強勁電子節拍，並首度曝光「花

神系列」全新舞台服飾，象徵優雅、生命力與戰鬥力兼具。演出將公開兩首全新原創曲〈花神的綻放〉與〈戰神的無畏〉，象徵團隊從「選擇、蛻變到綻放」的創作旅程全面升級。

麗絲也透露，這次團員們將以「花神」的姿態登場，融合國樂演奏與跨界舞蹈，加入「絲巾舞、水袖舞、孔明扇舞」等經典元素，重新詮釋古典與現代共鳴的舞台之美。

