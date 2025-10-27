自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國選角秘辛首曝光 本土劇男星揭《少年吔》幕後情誼

〔記者李紹綾／台北報導〕類戲劇男星呂嘉興演過《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等作品，是演藝圈實力綠葉。他曾友情客串電影《少年吔》KTV經理，不收分文。近日，他在臉書分享帶吳信翰、廖宥鈞選角的未曝光照片與側拍影片，讓粉絲一睹顏正國的選角現場，也曝光導演最疼愛的小鮮肉演員。

呂嘉興（右）帶著吳信翰、廖宥鈞參加顏正國（左二）電影選角。（呂嘉興提供）呂嘉興（右）帶著吳信翰、廖宥鈞參加顏正國（左二）電影選角。（呂嘉興提供）

呂嘉興回憶，顏正國出獄後積極投身公益，兩人因端午龍舟競賽而結緣。顏正國曾吐露，出獄後雖有許多人找他演戲，但心中仍懷抱「導演夢」。拍壞人或黑道角色他入戲自然，但當時沒人相信他能當導演。

在製作人楊采玹支持下，顏正國執導微電影《如果人生還有如果》。呂嘉興帶酷似彭于晏的新人吳信翰試鏡，吳信翰從未演戲，非常緊張，但顏正國一見就笑，「眉宇、嘴角都亮得像太陽一樣！」原本內定男主角，顏正國仍堅持換成吳信翰。

呂嘉興（右）與顏正國常聚會聊天。（翻攝自臉書）呂嘉興（右）與顏正國常聚會聊天。（翻攝自臉書）

這支微電影讓顏正國有機會執導《角頭2:王者再起》，開啟億萬票房之路，也讓他對吳信翰有「演藝生命扭轉的革命情感」。其中吳信翰在靈堂跪地哭喊「火來了快跑！」，呂嘉興在顏正國驟逝後分享影片，引發鼻酸。他回憶，原本擔心吳信翰哭不出來，還叮囑帶眼藥水，結果顏正國讓他自然落淚。

後來籌拍《少年吔》，呂嘉興再帶吳信翰、廖宥鈞試鏡。當場要求吳信翰擁抱導演，顏正國笑得合不攏嘴。雖「菜鳥刑警」未選上廖宥鈞，顏正國仍承諾「以後有機會合作！」看到三人健身體態，他邀他們拍完一起運動、泡湯。

呂嘉興（右）帶著吳信翰（左起）力挺顏正國電影宣傳活動。（呂嘉興提供）呂嘉興（右）帶著吳信翰（左起）力挺顏正國電影宣傳活動。（呂嘉興提供）

私下聚餐聊天，顏正國說：「跟他們在一起很健康、陽光、年輕，而且都有在運動。」呂嘉興說，顏正國喜歡他們，因為單純，不需戴面具、不用心機。出獄後決心改變，雖身材曾走樣，但仍嚮往與他們一起運動、泡湯的生活。

當顏正國敲定吳信翰演微電影與《少年吔》，呂嘉興早準備好胡椒蝦券、按摩券、泡湯券招待導演。如今顏正國驟逝，呂嘉興感嘆：「以後再也沒有機會，也不會一起吃胡椒蝦了！」導演曾承諾再合作的約定，也隨風成遺憾。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中