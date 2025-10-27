顏正國選角秘辛首曝光 本土劇男星揭《少年吔》幕後情誼

〔記者李紹綾／台北報導〕類戲劇男星呂嘉興演過《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等作品，是演藝圈實力綠葉。他曾友情客串電影《少年吔》KTV經理，不收分文。近日，他在臉書分享帶吳信翰、廖宥鈞選角的未曝光照片與側拍影片，讓粉絲一睹顏正國的選角現場，也曝光導演最疼愛的小鮮肉演員。

呂嘉興（右）帶著吳信翰、廖宥鈞參加顏正國（左二）電影選角。（呂嘉興提供）

呂嘉興回憶，顏正國出獄後積極投身公益，兩人因端午龍舟競賽而結緣。顏正國曾吐露，出獄後雖有許多人找他演戲，但心中仍懷抱「導演夢」。拍壞人或黑道角色他入戲自然，但當時沒人相信他能當導演。

在製作人楊采玹支持下，顏正國執導微電影《如果人生還有如果》。呂嘉興帶酷似彭于晏的新人吳信翰試鏡，吳信翰從未演戲，非常緊張，但顏正國一見就笑，「眉宇、嘴角都亮得像太陽一樣！」原本內定男主角，顏正國仍堅持換成吳信翰。

呂嘉興（右）與顏正國常聚會聊天。（翻攝自臉書）

這支微電影讓顏正國有機會執導《角頭2:王者再起》，開啟億萬票房之路，也讓他對吳信翰有「演藝生命扭轉的革命情感」。其中吳信翰在靈堂跪地哭喊「火來了快跑！」，呂嘉興在顏正國驟逝後分享影片，引發鼻酸。他回憶，原本擔心吳信翰哭不出來，還叮囑帶眼藥水，結果顏正國讓他自然落淚。

後來籌拍《少年吔》，呂嘉興再帶吳信翰、廖宥鈞試鏡。當場要求吳信翰擁抱導演，顏正國笑得合不攏嘴。雖「菜鳥刑警」未選上廖宥鈞，顏正國仍承諾「以後有機會合作！」看到三人健身體態，他邀他們拍完一起運動、泡湯。

呂嘉興（右）帶著吳信翰（左起）力挺顏正國電影宣傳活動。（呂嘉興提供）

私下聚餐聊天，顏正國說：「跟他們在一起很健康、陽光、年輕，而且都有在運動。」呂嘉興說，顏正國喜歡他們，因為單純，不需戴面具、不用心機。出獄後決心改變，雖身材曾走樣，但仍嚮往與他們一起運動、泡湯的生活。

當顏正國敲定吳信翰演微電影與《少年吔》，呂嘉興早準備好胡椒蝦券、按摩券、泡湯券招待導演。如今顏正國驟逝，呂嘉興感嘆：「以後再也沒有機會，也不會一起吃胡椒蝦了！」導演曾承諾再合作的約定，也隨風成遺憾。

