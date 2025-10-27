陸小芬24年後復出飆戲！雨中重逢太催淚 導演盛讚：她用眼神演完

〔記者傅茗渝／台北報導〕由大愛電視台出品、王重正擔任製作人、章可中執導的溫情勵志戲劇《接住流星的人》已於 10 月 23 日在大愛電視頻道播出。這部改編自真實事件的兒少劇集結金馬影后 陸小芬、實力派演員 檢場 與 柯叔元 等人共同演出，刻畫人性深處的溫柔與力量，開播前便引起高度關注。

《接住流星的人》左起金馬影后陸小芬、製作人王重正。（北投映像電影有限公司提供）

睽違24年重返小螢幕的陸小芬，在劇中飾演取材自真實人物的「江柑師姑」。她以沉靜、堅毅又溫柔的姿態，接納並陪伴一群來自破碎家庭的孩子，給予他們重新成長的力量。製作人王重正表示：「陸小芬之所以答應演出，是被劇本感動。這不是說教式的戲，而是一個真實的愛與關懷故事，她希望透過角色傳遞『善意能改變世界』的信念。」

《接住流星的人》左起資深演員檢場、製作人王重正。（北投映像電影有限公司提供）

《接住流星的人》靈感源於慈濟三重「心芽班」課輔志工的真實故事，描述江柑師姑與孩子們之間的深厚情誼與成長歷程。其中師姑（陸小芬飾）與博葦（成年由謝展榮飾、少年由陳少卉飾）的關係是全劇靈魂所在。王重正回憶：「我第一次聽到這個故事時，是在一場雨中的離別，博葦被送進育幼院前，跑去向師姑道別。那畫面太真實、太動人，我當下就決定一定要把這部戲拍出來。」

為重現那場告別場景，劇組動用水車、徹夜拍攝，只為捕捉最動人的情緒瞬間。王重正說：「那一幕沒幾句台詞，陸小芬用眼神把整段演完，那份情感厚度無需言語。」

檢場（左）飾演師姑的先生，劇中雖台詞不多，卻是江柑師姑（陸小芬飾演）最強大的後盾。（北投映像電影有限公司提供）

資深演員檢場在劇中飾演師姑的丈夫，雖然戲份不多，卻是江柑師姑最堅實的後盾。王重正形容他是「綠葉中的綠葉」，默默支持妻子在精神與經濟上的付出，也印證了那句「一個成功的女人背後，有個偉大的男人」。

柯叔元首次挑戰家暴型角色。（北投映像電影有限公司提供）

另一大亮點是柯叔元飾演的王慶雄——一位事業失敗、深陷酒癮的父親。柯叔元表示：「這是我第一次挑戰家暴角色，因為製作人盛情邀約才接演。王慶雄雖然墮落，但他仍保有一絲尊嚴，當他放下酒瓶的那一刻，就是他重新找回自己的開始。」他希望觀眾能從角色中體會：「無論幸福或痛苦，都要學會敞開心，接受別人的關懷。」

由於劇情涉及家庭失能與心理創傷，劇組採取溫柔引導方式，先建立孩子們的情感，再帶入戲中情境。王重正說：「我們不是教他們演戲，而是引導他們去感受愛。」主題曲由 林隆璇 與 林亭翰 父子共同創作。王重正透露，團隊與林隆璇多次討論，希望歌曲成為劇中精神的延伸：「這首歌充滿溫柔力量，不是悲傷，而是希望。就像劇名，當你願意『接住流星』，也等於接住了希望。」

