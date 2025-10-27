自由電子報
娛樂 最新消息

被張學友退過的歌芒果醬Mango Jump也愛 福夢相中宋慧喬韓劇歌曲

芒果醬Mango Jump重新翻唱《愛我別走》。（滾石唱片提供）芒果醬Mango Jump重新翻唱《愛我別走》。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕張震嶽的代表歌曲《愛我別走》原是為「歌神」張學友創作，不過最後被退歌，張震嶽自己演唱卻大紅，這次由芒果醬 Mango Jump樂團翻唱張震嶽這首歌，給予新風貌。另外曾搭上宋慧喬主演韓劇《守護天使》的歌曲《在你和天空之間》，原本由趙之璧演唱，現在則由福夢樂團重新翻唱，團員開心表示：「能改編這首歌，真的非常榮幸。」

滾石唱片推出年度企劃《滾石撞樂隊2》，芒果醬Mango Jump翻唱張震嶽《愛我別走》，獨立女聲樂團閃閃閃閃詮釋李心潔《BYE BYE》，福夢 FUMON則改編詮釋趙之璧的《在你和天空之間》。過去張學友曾透露退過《愛我別走》這首歌，但後來曾在演唱會翻唱，還幽默自嘲，張震嶽這首歌收錄在《祕密基地》專輯中，當年專輯熱賣超過 40 萬張。

福夢樂團重新詮釋宋慧喬韓劇歌曲。（滾石唱片提供）福夢樂團重新詮釋宋慧喬韓劇歌曲。（滾石唱片提供）

芒果醬Mango Jump談到，重新改編的《愛我別走》營造「憨厚、單純、有點踉蹌但努力追著喜歡的人」的氛圍，團員表示：「就算腳步踉蹌，我們仍全力奔向所愛的地方！」福夢改編演唱《在你和天空之間》，團員說：「這首歌我們學生時期就很愛，聽到滾瓜爛熟！」

