潘若迪被兄弟奪愛 婚宴竟成「主桌嘉賓」心碎曝內幕

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合《小姐不熙娣》最新一集主題為「真的是輸給自己太單純！真相比八點檔還狗血！」，邀來 潘若迪、王思佳、關韶文、牙牙 以及班底 張琳、小嫚，大聊那些荒唐又讓人哭笑不得的感情經歷。

王思佳熱心介紹醫美，反遭閨蜜「插刀」背叛。（東森綜合台提供）

節目一開場，潘若迪就率先爆料，透露自己曾被「最好的哥兒們」戴綠帽。他回憶，當年因工作忙碌，請好友幫忙接送女友下班，沒想到兩人越走越近，氣氛漸漸不對。某次三人一起吃飯，好友竟貼心地幫女友剝雞翅、分食，舉動親密到讓眾人聽了直呼「太不行！」。更讓人傻眼的是，潘若迪當時還誤以為對方只是熱心朋友，直到對方主動坦承兩人早已交往，他才驚覺被好友背叛。最諷刺的是，兩人結婚時還邀請他坐主桌，讓潘若迪苦笑：「那次真的心碎透頂。」一旁的王思佳聽完也氣憤表示：「太可憐了，我聽不下去！」

潘若迪遭兄弟奪愛，新婚夜還被拱上主桌。（東森綜合台提供）

王思佳也分享自己被「閨蜜捅刀」的故事。她笑說自己向來雞婆熱心，某次幫朋友介紹醫美診所，對方卻要求她留下來陪同諮詢，結果事後反而到處散播：「王思佳硬要留下來聽！」的流言。讓她氣得說不出話。Sandy 聽完安慰道：「有些人八卦是為了交朋友，不需要放在心上。」潘若迪則笑虧：「妳那故事聽起來一點都不苦情！」現場笑成一片。

牙牙自爆青春餵了狗，渣男竟在媽媽眼前偷吃。 （東森綜合台提供）

至於牙牙的戀情，堪稱八點檔等級的狗血劇情。她回憶，十幾歲時與男友交往三年，期間對方不斷劈腿，連朋友都看不下去、親自出面揭發。她雖然憤怒分手，卻因心軟復合，繼續多浪費兩年青春。派翠克好奇追問：「那最後怎麼分的？」牙牙苦笑說：「是我媽介紹工作給他，還親自幫忙當經紀人，結果他就在我媽眼皮底下跟劇組女生搞曖昧！」一席話讓全場震驚又替她不值。

