防彈有台灣場嗎？BTS傳回歸倒數 外媒爆65場大規模巡演

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團今年全員退伍，據彭博社報導，他們正籌備新專輯，將在2026年3月推出，另外也計畫將舉行全球巡演，65場中將有30多場是在北美演出，台灣網友更好奇是否會有台灣場。對此，Big Hit Music否認，表示巡演時間及規模等具體細節都未確定。

「BTS」防彈少年團的大哥Jin自2022年12月服兵役，7名成員陸續入伍，終於在今年6月結束「軍白期」，他們未來的動向備受矚目。根據彭博社今天報導，防彈少年團在服完兵役之後，過去幾個月一直在與Hybe籌備新歌，新專輯預計在2026年3月發行。

上一次防彈少年團舉行大型巡演是2019年的「Love Yourself: Speak Yourself」世界巡演，《彭博社》報導，本來防彈少年團在2020年舉行巡演，卻因為疫情被迫中止。報導轉述知情人士的說法，防彈少年團計畫展開史上規模最大的世界巡演，總共65場演出，其中有30多場在北美。

