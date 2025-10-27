何如芸年過50 鬆口認了是「村婦」

就算曬美照，何如芸居然鬆口認了自己是「村婦」。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸今（27）日中午在臉書發文透露幾年前某日，母子3人走在新加坡烏節路上，大兒子突然指著一部跑車說：「我同學也有一台這輛車。」

然後，母子3人無聊對談「是他爸的吧？」、「不是，是他的！他爸媽在中國」、「開什麼玩笑？你同學要一台瑪莎拉蒂幹嘛？他又不能開」，當場何如芸冷笑嗤之以鼻，心想：「14歲哪有駕照？」結果，是兒子同學請一位馬來人當司機幫他開車，兒子驕傲說：「我還坐過他的車。」

兒子一邊說，一邊把他坐那台車的影片找給何如芸看，證明所言不假，更匪夷所思的是：「那台車是兒子同學自己買的，他買比特幣賺很多錢，比他爸媽還有錢，還在中國買了大房子給他爸媽住……」

何如芸描述這段往事，因她最近常常聽到比特幣，她說：「天知道光是在新加坡要晉升有車階級有多貴，買一台車要先買車牌才能上路，一張車牌要10萬新幣以上（大約240萬台幣左右，車牌也是年年漲，今年漲到12萬新幣），而且一張車牌的使用期限只有10年，10年之後，政府規定車子必須報廢，一張車牌跟著一部車，換車之後車牌也要重買。」

不久前大兒子畢業典禮，何如芸問兒子：「你那個瑪莎拉蒂朋友呢？」兒子回：「他9年級就轉走了，去馬來西亞做生意。」9年級15歲創業，讓何如芸自言自語說：「無知限制我的想像，我就是村婦。」

維基百科顯示，何如芸出生1969年1月29日，今年56歲。

