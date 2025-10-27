《防風少年》神曲他唱的！natori不敢相信：我竟能在台灣開唱

natori首次在台開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本Z世代創作歌手natori（なとり）憑藉著神曲《Overdose》席捲亞洲，他昨天（26日）在Zepp New Taipei舉行亞洲巡演台北站，也是個人首場台灣專場演唱會，全場大爆滿，90分鐘唱好唱滿。

在煙霧瀰漫的現場中，燈光緩緩轉暗，LED大螢幕上浮現出閃爍的文字檔案，是natori以打字的方式向觀眾獻上問候。當他在全場屏息注視中按下螢幕上的「播放鍵」，開場曲《猿芝居（Sarushibai）》隨即響起，全數歌迷瞬間陷入尖叫與歡呼。隨後他接連帶來《金木犀（Kinmokusei）》、《食卓（Shokutaku）》、《Cult.》等人氣曲目，讓觀眾沉浸於他細膩又富張力的音樂世界。

natori用日文、中文及英文與粉絲互動。（大鴻藝術提供）

在唱完《プロポーズ（Propose）》後，natori以流暢的中文開場：「大家好我是natori，歡迎來到natori Asia Tour 2025 in Taipei，讓我們好好享受吧！請多多指教！」全場掌聲與歡呼聲不斷。他接著笑說：「今天來到台北，雖然日文大家可能聽不懂，但我會用我的passion和音樂的groove與大家溝通！Taipei的every one, good music！用natori music 、dance ok？Sing ok？」一句句即興互動讓台下歌迷爆出笑聲與尖叫應和。natori也感性地說：「像我這樣的人居然可以在台北開演唱會，真的好難以置信」，緊接著高喊「Let’s dance!」，全場氣氛瞬間攀上高點。

台北場共演唱20首人氣歌曲，從柔軟動人的《糸電話（Itodenwa）》、《Sleepwalk》到節奏強勁的《EAT》、《SPEED》，讓在場聽眾們在情感與節奏間自由穿梭。其中《非常口 逃げてみた（NO EMERGENCY DOOR）》節奏全開，全場狂跳，在離地三秒的失重感中體驗這首帶有詭譎氛圍的作品，場館幾乎化為隨節奏共振的能量漩渦。

natori數度掀起粉絲瘋狂。（大鴻藝術提供）

而當招牌主打歌《Overdose》登場，全場瞬間在舞台散射的雷射燈海中嗨爆，觀眾配著natori的嘶喊與尖叫，一起狂甩毛巾，氣氛衝破天際。natori也笑著向全場致謝：「像這樣能和大家一起分享音樂、在同一個空間享受，我真的覺得very beautiful。」

最後他以超人氣動畫《WIND BREAKER—防風少年—》主題曲《絕對零度（Absolute Zero） 》作結，這首全球爆紅的速度感代表歌曲再次引爆全場，全場2200位鐵粉齊聲高唱副歌，聲浪幾乎淹沒音響，將整場演出推向最沸騰的高潮。在閃爍的舞台燈光與觀眾的掌聲中，natori深深鞠躬說道：「真的非常謝謝大家！」為這場震撼的夜晚畫下完美句點。

natori結束亞洲巡迴後，將登上武道館演出。（大鴻藝術提供）

natori在2025年上半年宣布展開亞洲巡演「natori Asia Tour 2025」，橫跨台北、首爾、上海、曼谷等城市，並將於2026年登上日本武道館，實現音樂生涯的重要里程碑。

