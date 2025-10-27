自由電子報
娛樂 最新消息

冷戰爸爸10年才破冰 楊謹華悲悼楊祐寧父親

楊謹華在IG曬出楊父（左）與楊祐寧父子合照悼念。（翻攝自楊謹華IG）楊謹華在IG曬出楊父（左）與楊祐寧父子合照悼念。（翻攝自楊謹華IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人楊祐寧26日在台北信義區獨一文創舉辦父親楊進元的生命紀念會，儀式簡潔而真摯。楊祐寧親自以「我眼中的Daddy」為題，紀錄父親生前的笑顏與家庭點滴。現場由黃國倫牧師證道，尾聲則由楊祐寧的母親林美麗代表家屬致謝，氣氛溫馨動人。

而新科金鐘視后楊謹華亦在IG寫下與楊祐寧父親故事，提及過往與爸爸破冰，與楊祐寧父親有關。2015年，楊謹華主動和10幾年沒見面的父親，相約在楊祐寧爸爸經營餐廳破冰，「因為過程中太過於緊張，跑去跟還不是太熟的爹地（指楊父）說，我跟我爸太久沒見面，緊張到不知道該怎麼辦。」

不到3分鐘的時間，楊謹華口中的「爹地」一直的坐在她旁邊陪著她，跟著他們一起聊天，緩和整個氣氛氛，「當下我非常的感動，想說怎麼會有一個這麽熱情善良的人，就像我的天使一樣守護」，楊謹華說。

楊謹華從小與父關係不好，歷經10年沒聯絡才破冰，她把楊祐寧父親當成貴人：「我想跟爹地說～謝謝你！我的大貴人！如果沒有你的熱心，我跟父親的碰面不會如此順利圓滿！也更謝謝你常常帶給我們帥氣可愛的魔術表演，帶給我們許多歡樂的回憶，現在的你也出去旅行了，一路上你要好好的開開心心的。」

