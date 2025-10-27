自由電子報
娛樂 最新消息

幸福一小時變告別！謝沛恩被求婚後突迎「愛犬病危噩耗」崩潰痛別

〔記者李紹綾／台北報導〕謝沛恩是賴佩霞的女兒、隋棠的小姑，她與美籍男友「Dana」石天寧交往4年，上週在交往四週年紀念日被求婚，兩人還沉浸在幸福裡，沒想到不到一個小時後，就接到陪她16年的愛犬「妞妞」病危的噩耗，她也透露繼父謝志鴻月初進行頭部手術，目前恢復良好，人生喜與悲幾乎無縫銜接。

謝沛恩（前排右）分享與愛犬妞妞的最後合照。（翻攝自臉書）謝沛恩（前排右）分享與愛犬妞妞的最後合照。（翻攝自臉書）

謝沛恩昨（26日）在臉書寫下長文，感嘆「10 月總是我人生最難忘的月份之一」，她透露4年前遇見Dana，一年前她的妹妹在美國結婚，「同一個月，我們在美國參加Dana家族婚禮時，家裡十五歲的狗狗嘟嘟生病離開了」，然而今年10月也再次帶來了愛與心碎的交織，「月初，爸爸突然進行了緊急的頭部手術，那段時間真的讓全家人心都揪在一起。但也在那份害怕裡，看見了美好。妹妹Addy從美國回到台灣，家人再次團聚，而爸爸的康復比誰都想像得快。再次聽見他爽朗的笑聲，就像陽光重新照進了家裡」。

10月24日是謝沛恩和Dana的交往4週年，她寫道：「那天，他向我求婚。我們還沉浸在幸福裡，憧憬著未來，不到一個小時後，卻接到消息，陪伴我們十六年的狗狗妞妞，已經準備好要離開了。今天，我們和她道別。生命總是這樣，讓笑與淚並肩而行。在心碎的時刻裡，我也感受到一份靜靜的覺知，原來一切都取決於我們用什麼眼光去看。當我選擇用愛去看，恩典就會在每個當下悄悄展開。」她最後分享與妞妞的最後合照，字字真摯催淚，粉絲看了也忍不住鼻酸。

