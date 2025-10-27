自由電子報
泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷3年 打亂王室接班順序

泰王拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年在一場活動中不幸陷入昏迷，至今一直未能恢復意識。（翻攝自微博）泰王拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年在一場活動中不幸陷入昏迷，至今一直未能恢復意識。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年12月在一場活動中不幸陷入昏迷，至今未能恢復意識，仍需依靠呼吸器維持生命。

帕差拉吉蒂雅帕公主病倒前，在泰國社會以優秀且積極「皇室女性」形象聞名，擁有美國芝加哥大學法律博士與國際關係學位，畢業後擔任泰國駐奧地利大使，也曾在聯合國擔任要職，致力維護女性受刑人權益。

綜合外電報導，帕差拉吉蒂雅帕公主原被視為未來的泰國女王，卻因3年前那場不幸陷入昏迷意外，打亂了泰國王室接班順序。

泰王母親、王太后詩麗吉先前因病住院治療，不幸於24日晚間過世，享耆壽93歲。（路透）泰王母親、王太后詩麗吉先前因病住院治療，不幸於24日晚間過世，享耆壽93歲。（路透）

報導指出，拉瑪十世2016年10月13日繼位，同年12月1日正式即位後至今尚未決定繼承人選，他有7名子女，其中5人是與第二任妻子所生，但國王離婚時放棄5人監護權，因此這5名子女沒有繼承資格。

據了解，目前具備泰國王位繼承權，只有拉瑪十世與第一任妻子所生的帕差拉吉蒂雅帕公主，以及與第三任妻子所生提幫功王子；倘若公主無法繼位，提幫功王子被認為是最有可能的繼承人。

而拉瑪十世母親、王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間不幸過世，享耆壽93歲，她是已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）太太，蒲美蓬2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則在2012年曾經中風，之後鮮少公開場合露面，加上帕差拉吉蒂雅帕公主至今陷入昏迷，才讓泰國王室的興衰史、醜聞與詛咒浮上檯面。

