娛樂 最新消息

阿信也懂王世堅「沒出息」梗 自封「北投金城武」連滾帶爬完成任務

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天最近忙巡演，阿信也和主演《我們意外的勇氣》入圍本屆金馬獎最佳女主角的劉若英合唱新歌《意外勇敢的臉龐》，雖然很多歌迷都很喜歡這首新歌，不過卻也有部分網友挑剔覺得這首歌質感不像以前五月天的作品，昨（26日）深夜阿信開直播時也特別提到，

在創作方面從來沒有放水過，僅有一首歌例外。

阿信直播時開玩笑說自己連滾帶爬完成新歌創作。（翻攝自IG）阿信直播時開玩笑說自己連滾帶爬完成新歌創作。（翻攝自IG）

老家在北投的阿信，直播時和1.8萬名網友掏心掏肺說了許多真心話，也提到以前F4爆紅時，有媒體曾問「五月天和F4的外型有落差，你們想法是什麼」，當時阿信就開玩笑回應：「我在台北的話，大家也是叫我北投金城武耶，你這樣講對嗎？」

至於網友對《意外勇敢的臉龐》這首歌有不同評價，阿信則談到：「看完電影了解一切，你再去看這首歌的歌詞你會發現，北投金城武真的滿厲害的 ，雖然不是從從容容，游刃有餘，但是也連滾帶爬完成任務 ，成果有好有壞，但我很肯定保證，我這一生中只要是涉及音樂創作從來沒有放水過，除了《軋車》這首歌，當初真的是亂寫。」向來對時事和網路流行話題很關注的阿信，果然知道王世堅「沒出息」梗，笑翻網友。

