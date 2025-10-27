泰國王太后享耆壽93歲 沉睡公主昏迷3年

泰王拉瑪十世母親、王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）母親、王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間不幸過世，享耆壽93歲，她是已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）太太，蒲美蓬2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則在2012年曾經中風，之後鮮少公開場合露面，而拉瑪十世的長女帕差拉吉蒂雅帕公主，則在2022年一場活動中不幸陷入昏迷。

帕差拉吉蒂雅帕公主2022年12月在年僅44歲時，於一場比賽訓練愛犬時突然失去意識，當時被緊急送往醫院，泰國王室對外表示，公主的病因為心臟疾病，此後一直未能恢復意識。

請繼續往下閱讀...

拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年在一場活動中不幸陷入昏迷。

今年8月，泰國王室在對外聲明指出，公主出現血液感染導致腎功能惡化，需接受加護治療與透析等醫療措施，並表示：「公主肺部與腎臟需仰賴醫療設備與藥物維持功能。」

報導指出，公主血液中存在嚴重感染，持續使用抗生素與升壓藥物藉以穩定血壓，目前仍需依靠呼吸器維持生命，也讓泰國王室的興衰史、醜聞與詛咒，再次浮上檯面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法