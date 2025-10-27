自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰國王太后享耆壽93歲 沉睡公主昏迷3年

泰王拉瑪十世母親、王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲。（路透）泰王拉瑪十世母親、王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）母親、王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間不幸過世，享耆壽93歲，她是已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）太太，蒲美蓬2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則在2012年曾經中風，之後鮮少公開場合露面，而拉瑪十世的長女帕差拉吉蒂雅帕公主，則在2022年一場活動中不幸陷入昏迷。

帕差拉吉蒂雅帕公主2022年12月在年僅44歲時，於一場比賽訓練愛犬時突然失去意識，當時被緊急送往醫院，泰國王室對外表示，公主的病因為心臟疾病，此後一直未能恢復意識。

拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年在一場活動中不幸陷入昏迷。拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主，2022年在一場活動中不幸陷入昏迷。

今年8月，泰國王室在對外聲明指出，公主出現血液感染導致腎功能惡化，需接受加護治療與透析等醫療措施，並表示：「公主肺部與腎臟需仰賴醫療設備與藥物維持功能。」

報導指出，公主血液中存在嚴重感染，持續使用抗生素與升壓藥物藉以穩定血壓，目前仍需依靠呼吸器維持生命，也讓泰國王室的興衰史、醜聞與詛咒，再次浮上檯面。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中