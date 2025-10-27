自由電子報
娛樂 最新消息

38歲名模林又立未婚 爆懷孕4個月

林又立8月底在臉書發文，刻意遮住小腹。（翻攝自林又立臉書）林又立8月底在臉書發文，刻意遮住小腹。（翻攝自林又立臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲名模林又立擁有亮麗外型及高挑身材，與交往3年、年長她12歲的圈外男友感情穩定，雖是遠距離戀愛感情甜蜜，過去林又立曾自曝已凍卵，並透露「不排斥先有後婚」。

《鏡週刊》報導，林又立今 （27）日爆出已懷有4個月身孕，且打算赴美生產，但2人尚未決定結婚，日前上TVBS《女人我最大》，林又立身型明顯圓了一圈，當天還刻意穿上寬鬆娃娃裝，看得出洋溢著即將為人母的幸福喜悅。

林又立和男友10年前因參加中國戈壁超級馬拉松結緣，知情者透露：「當時林又立看到對方在惡劣環境中還能找食物吃，就這樣被打動了。」2人原本只是朋友，經過多年聯繫互動，直到2022年夏天才正式交往，隔年大方公開戀情。

今年6月，林又立帶媽媽到南韓旅遊，沒想到卻在當地機場「差點被誤會成毒販」，當時母女倆一到仁川機場準備領取行李，發現媽媽行李箱被鎖上一個巨大海關鎖，接著4名海關人員在她們的面前搜查行李，「我跟我媽簡直嚇壞了，心想長這麼大沒遇過這種事，該不會被人陷害藏了什麼…」

隨後，海關找出一包裝著白色粉末的透明夾鏈袋問「What’s this？」，現場氣氛頓時變得緊長，林媽媽也一度呆愣，所幸最後解釋清楚，「因為最近喉嚨癢癢的很怕得新冠，所以是她晚上睡前用來漱口的鹽巴！」

