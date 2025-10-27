楊祐寧送別71歲慈父 愛妻發長文悼念

楊祐寧（右）昨和妻子Melinda現身致意。（記者傅茗渝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星楊祐寧26日舉行父親楊進元生命紀念會，會後緊牽著老婆Melinda與媽媽林美麗、姐姐楊于慧現身鞠躬致意。楊進元今年6月因身體不適就醫，起初被診斷為腎臟發炎與尿道結石，後確診為惡性腫瘤並已轉移至胸腹部，經數月治療仍不敵病魔，於10月12日過世，享壽71歲。

演藝圈好友昨午現身送別，包括柯淑勤、小馬、Junior、陳怡蓉、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、路嘉怡夫婦、林逸欣夫妻、李易夫婦等人皆親臨現場致意，Melinda也發文分享這些日子以來陪伴公公的過程。

請繼續往下閱讀...

Melinda一開頭寫下：「我們愛 Daddy，這是必然的事實。但今天，我更想分享的，是在這整段旅程中，我所學會的事。」提及照顧公公的這段經歷，深刻體會信仰真諦，「我們落在百般試煉中，不是要被擊倒，而是被鍛鍊。」並引用聖經經文：「你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂，因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。」

接著Melinda以摩西的故事比喻人生歷程，指出摩西等了八十年被預備，又在曠野四十年，「當他問：『時間到了嗎？』神說：『還沒。』因為培養偉大的靈魂，需要經過針扎、風暴與苦難。」即使身處等待與無聲的階段，她仍相信神正在修復與塑造，「在安靜，沒有聲音的時候，我們以為祂沉默了；但其實，祂正在做事。」

最後她談到與楊祐寧一同經歷心境，透露2人有時會感覺好像一切都停滯不前，但回頭才發現，神早已在暗中安排，「計劃的事或許不會立刻發生，祂卻在一點一滴地拼湊，使萬事互相效力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法