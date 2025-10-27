自由電子報
娛樂 最新消息

山豬，你在那邊過得好嗎？ 沒忘記逸祥大喜香蕉也發聲

已故山豬家人以他名義寄紅包給逸祥。（翻攝自山豬臉書）已故山豬家人以他名義寄紅包給逸祥。（翻攝自山豬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《瘋神無雙》班底黃逸祥日前和妻子紫布爾正若辦婚禮，現場特別留位子給已故好友「山豬」陳俊甫，感動許多網友粉絲。

山豬去年4月15日因肺炎併發敗血性休克不幸過世，享年38歲，今年4月山豬過世對年當天，他生前粉絲團PO出悼念文章，山豬胞姊代發文：「2024.04.15 10:58，這一天你離開我們了，永遠～那天跟今天一樣，天氣晴朗，萬里無雲，這一年好忙，空閒下來就會想你，你在那邊過得好嗎？有沒有好好跟耶穌和佛祖一起修行？還是跟著前輩們一起搞笑？我相信你過得很好，因為你只來找我一次，應該是很滿意吧？」

逸祥（左）、「山豬」陳俊甫過去情誼深厚。（資料照，TVBS提供）逸祥（左）、「山豬」陳俊甫過去情誼深厚。（資料照，TVBS提供）

昨（26）日，山豬臉書26日突更新動態，他的家人得知黃逸祥結婚消息，決定替山豬寄出紅包。

山豬家人在他臉書發文表示，很感謝黃逸祥夫婦的多次邀請，但因家中長輩身體狀況不適，無法親自出席婚禮，「還是意思意思以山豬名義寄送紅包，我相信山豬當天一定有去蹭蹭喜氣，畢竟他超愛逸祥跟娃娃的。」

山豬生前好友、網紅「香蕉」王俊傑也在臉書貼出昔日與逸祥、山豬同框，表示只在心裡想念，彷彿山豬就在身邊，「這是夢想中的畫面，拜科技所賜」，更提到照片裡的山豬，是當時他婚禮拍的調皮模樣，「很奇妙，剛好我跟逸祥站位偏了點，現在這樣就滿分，才有重量級感覺。」

