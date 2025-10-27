自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鏈鋸人》北美奪冠助全球票房賣破1億美金！日本6連霸猛破71億日圓

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》勢不可擋！上週末（10月24至26日）除了順利達成日本週末票房6連冠，北美正式上映也以超出預期的1725萬美金（約台幣5.3億元）擊敗多部強片拿下票房冠軍，成為今年繼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》後又一部在北美拿下開片冠軍的國際影片。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在北美上映提供日文原音搭配英文字幕版以及英語配音版，同時也於IMAX等高價影廳上映。不僅票房強勁，口碑也叫好，觀眾給予CinemaScore「A」級高分，在爛番茄影評網也有96%新鮮度好評，代表觀眾評分的爆米花指數更高達99%。

根據票房網站《The Numbers》數據顯示，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》於北美以外的海外票房已破9000萬美金（約台幣27.7億元），全球票房目前已破1億美金大關（約台幣30.78億元）。

電影也於日本本土賣破70億日圓（約4550萬美金、台幣14億元），週末再度拿下第6週票房冠軍，累積票房預估已達71.68億日圓（約4659萬美金、台幣14.33億元），最終有希望挑戰百億大關。

台灣方面，該片也重返全台週末票房冠軍，累積票房粗估已突破台幣1.9億元。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中