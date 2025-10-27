《鏈鋸人》北美奪冠助全球票房賣破1億美金！日本6連霸猛破71億日圓

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》勢不可擋！上週末（10月24至26日）除了順利達成日本週末票房6連冠，北美正式上映也以超出預期的1725萬美金（約台幣5.3億元）擊敗多部強片拿下票房冠軍，成為今年繼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》後又一部在北美拿下開片冠軍的國際影片。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在北美上映提供日文原音搭配英文字幕版以及英語配音版，同時也於IMAX等高價影廳上映。不僅票房強勁，口碑也叫好，觀眾給予CinemaScore「A」級高分，在爛番茄影評網也有96%新鮮度好評，代表觀眾評分的爆米花指數更高達99%。

根據票房網站《The Numbers》數據顯示，《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》於北美以外的海外票房已破9000萬美金（約台幣27.7億元），全球票房目前已破1億美金大關（約台幣30.78億元）。

電影也於日本本土賣破70億日圓（約4550萬美金、台幣14億元），週末再度拿下第6週票房冠軍，累積票房預估已達71.68億日圓（約4659萬美金、台幣14.33億元），最終有希望挑戰百億大關。

台灣方面，該片也重返全台週末票房冠軍，累積票房粗估已突破台幣1.9億元。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》持續在台上映中。

