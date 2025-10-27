自由電子報
娛樂 最新消息

梁朝偉罕見放閃 驚爆劉嘉玲私下真面目 「不要亂講話」

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉嘉玲、張柏芝、寧靜等大咖女星最近參加旅遊實境節目《一路繁花2》，日前發布會上，除了「星爺」周星馳為張柏芝錄製VCR、張柏芝意外抖出星爺不接她電話之外，劉嘉玲的影帝老公梁朝偉也「現身」打氣，梁朝偉更罕見放閃，透露愛妻私下面，愛意藏在細節中。

張柏芝自爆周星馳不接她電話。（翻攝自微博）張柏芝自爆周星馳不接她電話。（翻攝自微博）

周星馳為張柏芝錄製VCR。（翻攝自微博）周星馳為張柏芝錄製VCR。（翻攝自微博）

梁朝偉在影片中說：「劉嘉玲很會照顧自己的，不用我擔心。我唯一害怕的就是，她住的地方不夠乾淨，因為她有潔癖，我怕她休息的不好。」直白表達自己的擔憂，讓劉嘉玲驚訝不已：「我真的沒想到你們能請到他、請得動他，他也願意來講兩句話，基本上我要求他都不會講太多的，結果他還是講了，而且講的都很真心，都是需要我注意的。」

梁朝偉為愛妻劉嘉玲打氣。（翻攝自微博）梁朝偉為愛妻劉嘉玲打氣。（翻攝自微博）

劉嘉玲近日參與《一路繁花2》。（翻攝自微博）劉嘉玲近日參與《一路繁花2》。（翻攝自微博）

劉嘉玲也感動說：「所以他是我後面的那個靈魂。」透露梁朝偉每一次都會囑咐她，「注意啊，不要亂講，慢三秒，想一想都是女孩子，顧一下別人的感受。」再曝光夫妻之間的恩愛互動，讓網友直呼快被閃瞎。

