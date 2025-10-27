自由電子報
娛樂 最新消息

EXID哈妮婚事再生變！未婚夫涉「醫療致死」遭移送檢方

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團EXID成員哈妮原本去年9月要當新娘，不料未婚夫梁在雄捲入醫療糾紛，開設的醫院涉及患者死亡事件；事件爆發一年半後，韓媒報導，近日梁在雄遭移送檢方。

哈妮（右）和精神科醫師梁在雄的婚期無限期延遲。（翻攝自X）哈妮（右）和精神科醫師梁在雄的婚期無限期延遲。（翻攝自X）

《韓聯社》報導，京畿南部警察廳刑事機動隊以違反《醫療法》等罪名，將梁在雄及該醫院相關人員共12人移送檢察機關；他們被指控於去年5月27日，在富川一家精神病院治療期間疏忽照顧，導致一名30多歲的女患者B某死亡。

早在本月20日，主治醫師A某就因業務過失致死罪被拘捕並移送檢方，仁川地方法院富川支院的法官指出「有湮滅證據之虞」，因此批准拘捕令。A某涉嫌在去年5月27日，未能妥善保護住院治療的30多歲女性B某，導致其身亡。

據悉，B某為治療減肥藥成癮問題入住梁在雄經營的醫院，卻在入院17天後身亡。調查顯示，B某在死亡前曾向醫護人員多次訴說劇烈腹痛，卻未獲得適當急救，反而被強制以束縛帶綁住手腳與胸部，消息傳出後引發軒然大波。

醫療疏失事件使得梁在雄與哈妮的婚事再度延宕，兩人於2022年公開戀情，原本去年開心宣布結婚，卻因男方醫療問題，導致他人家庭破碎，最後致歉女病患家屬，但未能平息輿論與家屬的憤怒。

隨著梁在雄被正式移送檢方，風波恐將持續延燒。

