過世1年半...「山豬」突然寄紅包給他 大票網友看哭了！

山豬生前與黃逸祥是摯友。（圖翻攝自山豬臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕諧星黃逸祥近日與交往5年的排灣族歌手紫布爾正若（娃娃）舉辦婚禮，喜宴現場還特別留了位置給已故摯友「山豬」陳俊甫，讓不少人看了鼻酸。而週日（26日）山豬的社群突然更新，原來是其家屬得知黃逸祥的喜訊後，替在天堂的山豬寄出紅包。

山豬的家人替山豬寄紅包給黃逸祥。（圖翻攝自山豬臉書）

去年4月份因感冒引致肺炎併發敗血性休克逝世的山豬，26日其官方臉書突然PO出一張信封袋的照片，上面寫著收件人人黃逸祥，「感謝各家媒體告知有保留山豬的座位，謝謝逸祥和娃娃的多次邀請，家中長輩因身體因素無法遠行，還是意思意思以山豬名義寄送紅包。我相信山豬當天一定有去蹭蹭喜氣，畢竟他超愛逸祥跟娃娃的！還是祝福兩位新人新婚愉快，永浴愛河、增產報國！」

請繼續往下閱讀...

貼文一出吸引數千人按讚，黃逸祥也在底下留言「謝謝山豬，紅包收到了！」，其他網友也紛紛鼻酸表示，「山豬想你了」、「真的好懷念山豬在的日子」、「這紅包意義非凡」、「來自天堂的祝福」、「看到流淚了」、「今年看到最暖的貼文」、「相信山豬ㄧ定在台下默默看著兄弟完成人生大事」、「人生有此好友何其幸運」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法