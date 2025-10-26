自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夢多暖助花蓮！竟被嗆「為何捐狗不捐人」嘆：莫名其妙

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025高雄電影節今天（26日）圓滿落幕，雙閉幕片之一的《咒死你》於雄影亞洲首映，電影以「社群留言詛咒」為主軸，夢多透露曾被罵「日本人憑什麼在這」，上次花蓮災情，因故無法親自前往光復鄉當鏟子超人，但也捐出物資、飼料幫助狗狗們，結果又被罵「為什麼捐狗不捐人」，讓他真的是一頭霧水。

《咒死你》演員夢多（左起）、演員范瑞君、演員邵奕玫、演員楊宇騰、導演宇賀那健一、演員海津雪乃、演員林思廷、製片鈴木祐介。（高雄電影節提供）《咒死你》演員夢多（左起）、演員范瑞君、演員邵奕玫、演員楊宇騰、導演宇賀那健一、演員海津雪乃、演員林思廷、製片鈴木祐介。（高雄電影節提供）

導演宇賀那健一與製片鈴木祐介、演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷齊聚雄影接受媒體訪問，宇賀那健一直呼很開心再度來到高雄，直呼台灣便當真的太好吃，製片鈴木祐介也表示一直很喜歡台灣電影，《牯嶺街少年殺人事件》、《艋舺》、《賽德克·巴萊》都讓他印象深刻，這次終於能靠《咒死你》與台灣合作，非常開心。

范瑞君表示這次演出的是她期待已久的角色，直呼演得非常爽快，透露小時候偶像是木村拓哉，還因為他學日文，沒想到這次終於派上用場，「能參與台日合作電影真的很開心，希望觀眾看到不一樣的我」。林思廷飾演被詛咒的姊姊，第一次嘗試「中邪」的角色，邵奕玫則飾演她的妹妹。女主角海津雪乃則笑說：「很高興拍完電影又能再來台灣，昨天還吃了蒜仔肉，非常開心！」

《咒死你》演員楊宇騰。（高雄電影節提供）《咒死你》演員楊宇騰。（高雄電影節提供）

談到這次臺日跨國拍攝，宇賀那健一坦言台灣和日本拍片方式有些不同，但大家都是因為喜歡電影才聚在一起，拍攝現場有口譯隨行，楊宇騰和夢多也會日文，幫了很多忙，因此過程很順利。對於臺灣拍攝環境能吃到「熱的便當」，宇賀那健一大讚：「非常想說這件事，真的很開心！吃的跟喝的都超棒！」海津雪乃也分享：「吃飯時間非常開心！喝茶休息時也是，會很有動力繼續拍下去。」另也提到臺灣工作人員幫了他們很多，和邵奕玫雖語言不同，但用翻譯軟體溝通也很有趣。

《咒死你》演員海津雪乃分享來拍攝趣事。（高雄電影節提供）《咒死你》演員海津雪乃分享來拍攝趣事。（高雄電影節提供）

電影以「社群留言詛咒」為主軸，演員們也談起對社群留言的看法。林思廷說：「我會看留言，但不太被影響，網路上大家心態不同，看看就好。」海津雪乃則表示：「平常有在用社群，但因為拍這部片，有再次思考社群的用途到底是什麼。」楊宇騰分享：「我這一年才開始看留言，覺得多看能學到東西。負面留言我不會受影響，就覺得『謝謝』，可能我的粉絲會留言鼓勵，我很感謝，但負面的東西才會真正有反思。」邵奕玫則表示自己也會看社群留言，「看到好的會有動力去努力，壞的我會參考，但講的太超過我會被影響，拍完這部片後，也有感近年來很多人被社群影響，我也在學著不被誇張留言影響。」

范瑞君語重心長地說：「我特別喜歡看留言，世界上有非常多人跟你想法不同，網路留言還是要小心，社群幾乎是看到光鮮的一面，但其實很多人是孤單的。有人甚至留言到犯法邊緣，像我就看過留言寫『我想強姦你』或罵人小孩，這真的很誇張。社群時代誰都逃不掉，只能慢慢學著面對。」

《咒死你》演員夢多。（高雄電影節提供）《咒死你》演員夢多。（高雄電影節提供）

夢多搞笑說：「以前我都嗆回去，但拍完這部片不敢了，怕被詛咒！」他也提到曾被罵「日本人憑什麼在這」，上次花蓮救災，他捐款給狗相關單位，竟然被罵為何捐給狗，不捐給人，甚至罵到他的國籍，讓他覺得太莫名其妙，覺得看看就算了。製片鈴木祐介則表示，自己雖拍社群題材的電影，但從不使用社群媒體，「我覺得太輕易得到的東西不會被珍惜，還是希望透過真實去感受世界，社群太容易發表意見，所以盡量不去看」。

《咒死你》導演宇賀那健一重返雄影。（高雄電影節提供）《咒死你》導演宇賀那健一重返雄影。（高雄電影節提供）

《咒死你》將詭誕疏離的風格加入台式驚悚元素，拍攝時是否有遇到靈異事件？宇賀那健一分享：「因為電影跟宗教有關，現場常有道士來作法，還幫忙看現場狀況。」他透露道士也擔任夢多角色的顧問，很常在片場做一些法事，讓他覺得很新奇，笑說不知不覺手機裡都是道士的照片。范瑞君則說：「我們每個人都有拿平安符，不只有黃色的符，還有木頭雕刻的護符。」來自日本的海津雪乃直呼是第一次拿到台灣護身符，殺青後還放在家裡當作重要回憶。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中