夢多暖助花蓮！竟被嗆「為何捐狗不捐人」嘆：莫名其妙

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025高雄電影節今天（26日）圓滿落幕，雙閉幕片之一的《咒死你》於雄影亞洲首映，電影以「社群留言詛咒」為主軸，夢多透露曾被罵「日本人憑什麼在這」，上次花蓮災情，因故無法親自前往光復鄉當鏟子超人，但也捐出物資、飼料幫助狗狗們，結果又被罵「為什麼捐狗不捐人」，讓他真的是一頭霧水。

《咒死你》演員夢多（左起）、演員范瑞君、演員邵奕玫、演員楊宇騰、導演宇賀那健一、演員海津雪乃、演員林思廷、製片鈴木祐介。

導演宇賀那健一與製片鈴木祐介、演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷齊聚雄影接受媒體訪問，宇賀那健一直呼很開心再度來到高雄，直呼台灣便當真的太好吃，製片鈴木祐介也表示一直很喜歡台灣電影，《牯嶺街少年殺人事件》、《艋舺》、《賽德克·巴萊》都讓他印象深刻，這次終於能靠《咒死你》與台灣合作，非常開心。

范瑞君表示這次演出的是她期待已久的角色，直呼演得非常爽快，透露小時候偶像是木村拓哉，還因為他學日文，沒想到這次終於派上用場，「能參與台日合作電影真的很開心，希望觀眾看到不一樣的我」。林思廷飾演被詛咒的姊姊，第一次嘗試「中邪」的角色，邵奕玫則飾演她的妹妹。女主角海津雪乃則笑說：「很高興拍完電影又能再來台灣，昨天還吃了蒜仔肉，非常開心！」

《咒死你》演員楊宇騰。

談到這次臺日跨國拍攝，宇賀那健一坦言台灣和日本拍片方式有些不同，但大家都是因為喜歡電影才聚在一起，拍攝現場有口譯隨行，楊宇騰和夢多也會日文，幫了很多忙，因此過程很順利。對於臺灣拍攝環境能吃到「熱的便當」，宇賀那健一大讚：「非常想說這件事，真的很開心！吃的跟喝的都超棒！」海津雪乃也分享：「吃飯時間非常開心！喝茶休息時也是，會很有動力繼續拍下去。」另也提到臺灣工作人員幫了他們很多，和邵奕玫雖語言不同，但用翻譯軟體溝通也很有趣。

《咒死你》演員海津雪乃分享來拍攝趣事。

電影以「社群留言詛咒」為主軸，演員們也談起對社群留言的看法。林思廷說：「我會看留言，但不太被影響，網路上大家心態不同，看看就好。」海津雪乃則表示：「平常有在用社群，但因為拍這部片，有再次思考社群的用途到底是什麼。」楊宇騰分享：「我這一年才開始看留言，覺得多看能學到東西。負面留言我不會受影響，就覺得『謝謝』，可能我的粉絲會留言鼓勵，我很感謝，但負面的東西才會真正有反思。」邵奕玫則表示自己也會看社群留言，「看到好的會有動力去努力，壞的我會參考，但講的太超過我會被影響，拍完這部片後，也有感近年來很多人被社群影響，我也在學著不被誇張留言影響。」

范瑞君語重心長地說：「我特別喜歡看留言，世界上有非常多人跟你想法不同，網路留言還是要小心，社群幾乎是看到光鮮的一面，但其實很多人是孤單的。有人甚至留言到犯法邊緣，像我就看過留言寫『我想強姦你』或罵人小孩，這真的很誇張。社群時代誰都逃不掉，只能慢慢學著面對。」

《咒死你》演員夢多。

夢多搞笑說：「以前我都嗆回去，但拍完這部片不敢了，怕被詛咒！」他也提到曾被罵「日本人憑什麼在這」，上次花蓮救災，他捐款給狗相關單位，竟然被罵為何捐給狗，不捐給人，甚至罵到他的國籍，讓他覺得太莫名其妙，覺得看看就算了。製片鈴木祐介則表示，自己雖拍社群題材的電影，但從不使用社群媒體，「我覺得太輕易得到的東西不會被珍惜，還是希望透過真實去感受世界，社群太容易發表意見，所以盡量不去看」。

《咒死你》導演宇賀那健一重返雄影。

《咒死你》將詭誕疏離的風格加入台式驚悚元素，拍攝時是否有遇到靈異事件？宇賀那健一分享：「因為電影跟宗教有關，現場常有道士來作法，還幫忙看現場狀況。」他透露道士也擔任夢多角色的顧問，很常在片場做一些法事，讓他覺得很新奇，笑說不知不覺手機裡都是道士的照片。范瑞君則說：「我們每個人都有拿平安符，不只有黃色的符，還有木頭雕刻的護符。」來自日本的海津雪乃直呼是第一次拿到台灣護身符，殺青後還放在家裡當作重要回憶。

