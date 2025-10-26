自由電子報
娛樂 最新消息

《羊男的迷宮》名導超狂發言！嗆爆AI：寧願去死也不用

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾拍過電影《羊男的迷宮》、《水形物語》的墨西哥名導吉勒摩戴托羅，最近接受外媒專訪，明確表態不會在電影中使用生成式AI，直言「完全沒興趣」，如果硬是要用，寧可去死。

墨西哥名導吉勒摩戴托羅表明對生成式AI完全沒興趣。（達志影像）墨西哥名導吉勒摩戴托羅表明對生成式AI完全沒興趣。（達志影像）

吉勒摩戴托羅將當下社會對這項爭議性技術的狂熱，與他在Netflix改編電影《科學怪人》（Frankenstein）中那位瘋狂科學家的「傲慢」相提並論。

托羅說：「AI，特別是生成式AI，我毫無興趣，也永遠不會有興趣。我今年61歲了，希望在我咽下最後一口氣之前，都能保持對這東西的無興趣。」透露前幾天有人詢問自己「對AI的看法是什麼？」最後只回了一句：「我寧願去死。」

托羅進一步解釋，真正的危險其實不在技術本身，而在於「天然的愚蠢（natural stupidity）」正是這種人性的愚昧導致世上大多數糟糕的現象，指出那種愚蠢和科學怪人的行為如出一轍。

他表示，「科學怪人」的傲慢與科技業的態度在某種程度上相似，像是目光短淺，只顧著創造，卻沒考慮後果，「我認為我們現在應該停下來，思考一下自己正走向何方。」

《科學怪人》入圍今年威尼斯影展，將於11月7日在Netflix正式上線。

