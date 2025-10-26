自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大象也哭泣 泰國9頭象跪地哀悼「國母」詩麗吉

泰國王太后詩麗吉過世，享耆壽93歲。（路透）泰國王太后詩麗吉過世，享耆壽93歲。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）先前因病住院治療，25日傳出指詩麗吉過世，享耆壽93歲。

泰國阿瑜陀耶象營9頭大象及象伕、工作人員、當地民眾跪地並靜默93秒悼念王太后詩麗吉。（翻攝自臉書）泰國阿瑜陀耶象營9頭大象及象伕、工作人員、當地民眾跪地並靜默93秒悼念王太后詩麗吉。（翻攝自臉書）

王太后詩麗吉為已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的太太，蒲美蓬於2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則是在2012年曾經中風，之後就很少在公開場合露面。泰國阿瑜陀耶（Ayutthaya）象營今（26）日舉行追思儀式，9頭大象身披黑白布紋、背載王太后肖像，並以白花花圈裝飾，象徵哀悼與尊崇，同時9頭大象及在場象伕、工作人員、當地民眾皆靜默93秒並跪地叩拜，場面莊嚴肅穆，由於大象在泰國意義非凡，因此這次的追思儀式也顯得格外特別且莊重。

王太后詩麗吉長年支持泰國大象保育，關懷每一頭大象，並以行動啟發泰國人珍惜象群、重視自然保育，「王太后的恩澤將永存在阿瑜陀耶象宮與全體泰國人民心中」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中