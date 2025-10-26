大象也哭泣 泰國9頭象跪地哀悼「國母」詩麗吉

泰國王太后詩麗吉過世，享耆壽93歲。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）先前因病住院治療，25日傳出指詩麗吉過世，享耆壽93歲。

泰國阿瑜陀耶象營9頭大象及象伕、工作人員、當地民眾跪地並靜默93秒悼念王太后詩麗吉。（翻攝自臉書）

王太后詩麗吉為已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的太太，蒲美蓬於2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則是在2012年曾經中風，之後就很少在公開場合露面。泰國阿瑜陀耶（Ayutthaya）象營今（26）日舉行追思儀式，9頭大象身披黑白布紋、背載王太后肖像，並以白花花圈裝飾，象徵哀悼與尊崇，同時9頭大象及在場象伕、工作人員、當地民眾皆靜默93秒並跪地叩拜，場面莊嚴肅穆，由於大象在泰國意義非凡，因此這次的追思儀式也顯得格外特別且莊重。

王太后詩麗吉長年支持泰國大象保育，關懷每一頭大象，並以行動啟發泰國人珍惜象群、重視自然保育，「王太后的恩澤將永存在阿瑜陀耶象宮與全體泰國人民心中」。

