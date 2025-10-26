自由電子報
娛樂 最新消息

日本熊害奪10命！驚悚片《棕熊!!》發慰問聲明：延後上映

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本秋季正逢野熊的活躍期，截至目前，因「熊襲」死亡人數已達10人，創史上新高；由日星鈴木福主演的驚悚電影《棕熊!!》官方近日發聲明，宣布將延期上映。

日片《棕熊!!》因觸及真實事件，片方宣布延後上映。（翻攝自奇摩日本）日片《棕熊!!》因觸及真實事件，片方宣布延後上映。（翻攝自奇摩日本）

原訂11月21日在日本上映的電影《棕熊!!》在聲明中表示，「首先，向近期遭受熊出沒傷害的受害者，以及在熊出沒警報下仍每日生活的地區居民，致上最誠摯的慰問。」

至於延期上映原因，聲明指出：「我們嚴肅看待現實中持續發生的熊害事件，在與相關人士多次協商後，決定重新調整上映時間，希望能在更平靜、安全的環境中，讓觀眾安心欣賞本片。」

《棕熊!!》由導演內藤瑛亮執導，講述「非法打工集團對決棕熊」的生死搏鬥故事，據知，片中的棕熊是「熊類造型的集大成」，完成度極高，提升電影緊張感。

日片《棕熊!!》將「非法打工」與「熊害」結合。（翻攝自奇摩日本）日片《棕熊!!》將「非法打工」與「熊害」結合。（翻攝自奇摩日本）

片方表示，《棕熊!!》將「非法打工」與「熊害」結合，極力追求真實感，有關棕熊襲擊的描繪，並非為了渲染暴力，而是希望透過恐懼模擬現實，映照人性與生命。

