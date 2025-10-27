【12星座一週運勢10/27～11/2】 神經繃緊…備戰2025第三波水逆「陰影期」11月順順過

2025第三波水逆即將來到，本週遇上水逆陰影期＋逆行邊緣，12星座開運攻略比你想像中還容易布局。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕各位注意啦！本週10/29水星落入射手座，再加上11/10今年度「第三波水逆」正式啟航，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，不用等到11月，其實從這週開始，整個世界早就開始「預習災難」了，例如找不到東西、訊息傳錯人、電腦更新卡到爆、講個話被誤會成惡意攻擊……，「一言以蔽之，12星座本週開運攻略就是『嘴巴先關機3秒再講話』，因為現在講的每一句，都可能是11月要收的爛攤子。」

首先，安德魯說明本週三（10/29）「水星進入射手」對12星座的影響，「水星進射手會讓人講話更直、更有主見、想講什麼就講什麼，大腦思慮往往放得很遠，舉例來說，可能想學東西，或想安排旅行…等。」安德魯認為，「往好處想，人會變得想法較多、話題變多、膽子變大，但壞處就是，有時候話講得太直接，容易忽略細節，遇上水逆陰影期＋逆行邊緣，難免會出現踩雷情況，建議講話前想2秒、合約前看3遍，免得你講得胸有成竹，結果被細節絆倒。」重要提醒，最近須特別留意通訊、行程或合約溝通方面，容易出現戲劇性插曲。

至於什麼是「水逆陰影期」？安德魯解釋，比起正式逆行期，陰影期或處於逆行邊緣時，往往更讓人討厭，更讓人防不勝防，他舉例：「水星正式逆行前兩週，速度會先慢下來、試探氣氛，會先偷丟幾個小問題測試你。」

安德魯建議星友們這時候就該有所警愓，並做好預防措施，「換句話說，就是別等到正式出包才衝去收屍，現在就先把備份、行程、訊息跟合約整理好。做人要有把防彈衣先穿好的概念，不要每次都裸奔。蜘蛛人跟超人都知道要換上戰袍再衝了，你不要傻傻的！」本週心態是「多一層檢查，多一點保險」。

♈牡羊座

．工作：你最近衝得像摩托車沒裝煞車。水星進射手讓你滿腦子「我想幹大事」，但宇宙直接在你面前擺警告牌：你太快、太滿、太衝。又太玻璃心！這週是「放慢才活得久」的節奏。別以為自己多能幹，有時你只是忙著繞圈。

．感情：講話太直接真的會害死人。你以為是在開玩笑，對方覺得你在看不起他。

單身的容易一見鍾情，但大多是荷爾蒙作怪。

．財運：別被衝動投資或朋友慫恿。你不是巴菲特，你只是被話術電到腦子短路。

．健康：頭痛、肩頸僵硬、爆氣。別太拚，該休息就休息。

．幸運色：紅＋灰黑

．幸運數字：9、17、25



♉金牛座

．工作：你最近的狀態像「表面冷靜、內心炸鍋」。一堆事卡在那裡、別人也不幫你，你還要裝冷靜。這週是「該講的話終於爆出來」的一週，但講前請三思，不然一不小心把局面講毀。

．感情：安全感不穩，懷疑、測試、冷處理都有。單身者容易被曖昧對象繞著玩，像被放生又被召喚。

．財運：投資、借錢都先按暫停，尤其朋友開口的，九成會讓你後悔。

．健康：喉嚨、肩頸、小腿緊繃。別悶著，動一動會好很多。

．幸運色：橄欖綠、土咖

．幸運數字：6、14、27



♊雙子座

．工作：你是水星的親兒子，現在水星進射手又遇陰影期＝嘴賤地獄開啟。

你講一句話可能就換來一場戰爭。建議這週「少講一句＝多活一天」。你覺得沒事的一句話，會引起大災難，本週麻煩多做事，用成績證明一切。

．感情：單身者超有戲，但爛桃花比真愛多。他們不是要你的錢，就是騙你的身體！有伴的注意溝通誤會，你覺得自己幽默，他會覺得你白目，賞你一頓冷戰。

．財運：靠口才吃飯的會有好機會，但是不要什麼都想做，結果什麼都做一半；投機的事情不要做太多，會惹來麻煩。

．健康：焦慮、睡不好、手麻。

．幸運色：亮藍、銀白

．幸運數字：5、12、30



♋巨蟹座

．工作：你最近想太多、管太多、顧太多，結果能量全被掏空。水星進射手讓你開始想「逃避現實」，但逃得了一時，逃不了一世。這週就是：該面對的遲早要面對。不要怕，勇敢就對了，工作照著行程表走，千萬不要拖。

． 感情：單身者容易陷入舊情、小劇場爆棚。要小心本週可能對方不會陪你演有伴的情緒雷點超多，一吵就翻舊帳。

．財運：支出暴增，一下燈泡壞了，一下馬桶炸了，本週身上一定要有備用金。

．健康：腸胃、偏頭痛、睡眠不穩。

．幸運色：奶白、銀灰

．幸運數字：2、11、23

♌獅子座

．工作：這週你的氣場超大、但脾氣也超壞。你覺得別人拖你後腿，別人覺得你在耍皇上脾氣。簡單講：你演太大了啦！冷靜點，不要把一手好牌打爛，你越圓滑本週的成績就會越好。

．感情：熱情回歸，但自我意識真的不能太高，你覺得對方不懂你，其實是你太愛自己。本週要換位思考，否則會讓人覺得你是自私鬼。

．財運：賺得多，花的更多，暴發戶的花錢方式後面會有危險喔。

．健康：注意血壓、心悸、發炎。

．幸運色：金、酒紅

．幸運數字：1、8、29



♍處女座

．工作：水星進射手＝你的系統當機。計畫趕不上變化，越想控制越失控。這週唯一的解法是「放掉執著」。不要折磨自己，同時也折磨別人，本週真的讓所有事情自然發展反而會有好結果。

．感情：你講理、對方講感覺＝溝通直接失敗。單身者容易被曖昧對象玩弄，但你還死要面子不說。該跳船的時候真的不要緊抓不放，鐵達尼號真實版讓你當主角的時候，不是浪漫片，是恐怖片。

．財運：帳務亂、延遲、卡住。

．健康：胃、腸、皮膚過敏。

．幸運色：米白、墨綠

．幸運數字：6、15、22



♎天秤座

．工作：你最近像拿著秤一直在量：要不要說？要不要動？要不要得罪人？結果直接內傷，因為你什麼都壓著。這週該講就講，但要選時機，因為水逆陰影期＝「講錯話機率很高」。

． 感情：戀愛氛圍不錯，做自己你會非常迷人！單身的有新對象，建議別急著告白，讓氣氛再發酵。不要告白後跟想像中不一樣才後悔。

．財運：穩中有驚嚇！小心突然的罰單、意外開銷，像是貓貓狗狗突然生病之類的。

．健康：腰酸、姿勢不良、眼睛疲勞。

．幸運色：香檳金、粉橘

．幸運數字：4、18、27

♏天蠍座

．工作：太陽進你家你氣場超強，但同時壓力也跟著炸鍋！所有人都想靠你、問你、黏你，然後你內心OS只有一句：「放過我」。這週你要學會拒絕。

．感情：舊情人出現的機率高；單身者有曖昧對象靠近，但動機要看清楚。有伴的別太懷疑對方，本週你的第六感有夠不準。

．財運：穩中帶旺，有偏財、紅包機會。

．健康：泌尿、皮膚、睡眠問題。

．幸運色：深紅、黑

．幸運數字：8、14、21

♐射手座

．工作：水星進你家＝嘴巴變武器、腦袋變炮台。靈感多、想法快、話更多，但問題是，你講太快，人家還沒聽懂你就出事。本週不是大起就是大落，全看你怎麼運用你的溝通方式，真的是成也嘴，敗也嘴！

．感情：桃花開滿滿，但品質令人堪憂，拜託不要當資源回收桶。單身的容易遇到「遠距」、「異國」或「線上緣」，甜是甜，但要等見面再決定，不然都是打嘴砲而已。

．財運：想投資、想衝新東西，但請冷靜，別太理想化。

．健康：肝火旺、睡不好、易怒。

．幸運色：藍、橘

．幸運數字：3、19、25

♑魔羯座

．工作：這週你嘴上冷漠、心裡爆炸。外表很穩，內心卻想對某人吼「你行不行啊」。建議：別讓情緒主導節奏。本週的你有點急，用對方法比快有用。

．感情：單身者想太多、動太少。不要懶，多製造一點浪漫你不會少塊肉；有對象的不要一直跟對方講道理，人家要的是感覺，你還一直幫他分析上課，從感覺下手才不會引爆炸彈。

．財運：有穩定收入，但開銷也不輕。投資保守點。

．健康：骨骼痠痛、睡眠差。

．幸運色：深灰、軍綠

．幸運數字：4、10、28

♒水瓶座

．工作：你最近社交能量炸裂，誰都想聊、誰都能搭，但問題是水逆陰影期讓你講話容易被誤會成「挑釁」。這週記得：少嗆一句，就可以少道歉一百句。

．感情：單身者有曖昧進展，但別太快把對方當知己。否則戀愛感會咻一下就不見；有伴的感情溝通不良，別讓理性壓過感性。講情多一點會比較有幫助。

．財運：偏財運有，但不穩。別衝動買電子產品，容易買到機王。

．健康：失眠、注意力渙散。

．幸運色：電光藍、銀

．幸運數字：7、15、24



♓雙魚座

．工作：這週你的情緒像Wi-Fi訊號，不穩又亂飄。水逆陰影期一來，你超容易被人誤會、被感覺誤導。別太快下結論，否則你會自己當編劇、自己難過。

．感情：單身者容易陷入幻覺戀；有伴的情緒勒索指數飆升。

．財運：不穩。別相信任何「輕鬆賺」的話術，身邊一堆騙子等著你上鉤。

．健康：頭暈、失眠、情緒起伏。

．幸運色：紫、淺藍

．幸運數字：9、13、26

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

