難忍中國機場刁難 鄭智化再發聲：讓我想引退

63歲資深歌手鄭智化在中國機場受到刁難。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕63歲資深歌手鄭智化曾唱紅《星星點燈》、《水手》等歌曲，罹患小兒麻痺的他昨（25）日發文痛斥深圳機場登機車司機冷眼看他「連滾帶爬」上飛機，對此深圳機場已向鄭智化道歉。今（26）中國網友挖出鄭智化登機畫面，事實並非如他所述，更瘋狂留言洗版，對此鄭智化稍早二度發聲。

中國網友曬照表示鄭智化登機並未遭到刁難。（翻攝自微博）

鄭智化先前發文表示由於深圳機場已向他道歉，他不再追究此事，但他坦言希望透過這次事件，呼籲機場改善無障礙設施及服務。稍早，鄭智化二度發生，表示這次的「深圳機場事件」並非偶發，他長年在中國各地演出，對機場的無障礙環境體驗深刻，且屢次遭到不友善待遇與刁難。

請繼續往下閱讀...

鄭智化因小兒麻痺需靠拐杖、帶有金屬支架的矯正鞋才能行走。（本報資料照，記者陳奕全攝）

他舉例某次在南京機場，因穿著帶有金屬支架的矯正鞋被要求必須過X光機檢查，即使他解釋自己因小兒麻痺，不穿支架無法行走，安檢人員仍堅持規定，讓他非常無奈：「支架就是我的腿，沒有腿我怎麼行動？」

另外，在新疆機場鄭智化也被要求託運拐杖，類似情形在上海也發生過。鄭智化還表示，某次安檢時，光為了檢查支架就花了半個多小時，當時機場的上司全叫來參與檢查，結果仍不肯放行，鄭智化表示自己快趕不上飛機，沒想到只得到冷酷回答：「這位旅客你不要影響我的工作」讓鄭智化痛斥：「妳可以影響我的飛行，我不能影響妳的工作？」他更憤慨的說：身障人士也是人，也是旅客，不是罪犯！

鄭智化坦言中國機場的不友善讓他萌生退意。（翻攝自微博）

鄭智化認為「這些近乎刁難的行為，真是舉世罕見，讓人腦洞大開」，他感慨科技與經濟都在發展，人與人之間的善良與同理心卻消失了，他雖然熱愛音樂與舞台，經過連續不公平待遇，鄭智化坦言：中國機場的刁難與惡意，讓他有引退的念頭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法