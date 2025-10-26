《Bling-Bang》來了！日團Creepy Nuts拿水乾杯：呼搭啦

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本神級嘻哈雙人組Creepy Nuts由MC R-指定、DJ松永組成，昨天（25日）起在南港Legacy TERA連唱兩天，這已是他們第4次來台，但專場演出是第一次，兩場演出皆創下滿場盛況。

Creepy Nuts連唱兩天，嗨翻千名歌迷，現場一度被燈光染紅。（Hiroya Brian提供）

Creepy Nuts演唱會的大螢幕上打出大大的「TAIPEI」字樣，並搭配著震耳欲聾的尖叫聲，為演出揭開序幕，R-指定一登場就大喊「Are you ready Taipei」，氣氛瞬間炸裂。R-指定以標準的中文、日文夾雜問候：「大家好，我們是Creepy Nuts！最高！謝謝，很高興見到你們，開心嗎？水啦！」引爆全場歡呼。

請繼續往下閱讀...

Creepy Nuts帶來多首夯曲，包括《よふかしのうた》、《墮天》以及今年推出的新歌《LEGION》等曲，歌迷們也隨著音樂節奏不時拍手，共同完成充滿態度的舞台。演唱會中段，身為「世界冠軍」的DJ松永帶來精湛的刷碟演出，他以光速般的指法和令人目眩神迷的技巧，展現了No.1 DJ的強大實力，讓歌迷報以最熱烈的掌聲與尖叫。

Creepy Nuts的DJ松永目前是金色頭髮，但黑到只看得到帥氣刷碟的身影，建議一定要朝聖他們的演唱會見見本人，感受DJ松永音樂的魅力。（Hiroya Brian提供）

談話環節，R-指定問現場有多少人聽得懂日文時，看到超過半數的人舉手，驚喜地表示：「這樣我們就可以多說一點日文了！」雖然感覺可以多說一點日文，但R-指定還是認真的繼續以中文表示：「大家好！我們是來自日本的Creepy Nuts。真開心！這是Creepy Nuts的第一次台北專場，可以跟大家一起唱一起跳，真的很感謝！」

R-指定在稍作休息喝水時，也跟歌迷學了中文：「好喝、好吃。」儘管他手裡只有水，也開心的跟歌迷說來乾杯，熱情的歌迷也開始台語教學：「呼搭啦！」展現有趣的互動交流。談及這次台北之旅時，R-指定表示：「到台北的第一天晚上有稍微散步一下，往101的方向走時，看到有一區有好多人在戶外一邊享受音樂、一邊喝酒，就像在Partyㄧ樣，感覺真不錯。」他表示：「這兩天的演唱會現場，更能是Party的氛圍，大家可以更Enjoy！能和大家一起唱一起跳，心情真的非常好。」Talking時幾乎沒說話的DJ松永，也在R-指定介紹時喊了一聲：「水啦！」全場再次歡聲雷動。

R-指定長得十分有男人味，可惜照片太黑看不到他的臉，也好在Creepy Nuts一個是長髮、一個是短髮，可以分辨得出來誰是誰。（Hiroya Brian提供）

演出最高潮，莫過於他們為《肌肉魔法使-MASHLE-》演唱的歌曲《Bling-Bang-Bang-Born》，全場一同唱跳，十分震撼。接著帶來《のびしろ》、《二度寝》、《Otonoke》等歌曲，為演出持續加溫，驚天動地的歡呼聲不絕於耳。全場歌迷也數度成功在R-指定遞麥克風時，一起唱了日文歌詞，完成R-指定當初受訪時給粉絲的挑戰任務。

Creepy Nuts的照片很講究氛圍感，儘管照片是黑白的，仍可看到刷碟中的DJ松永（右）以及高舉著雙手炒熱現場氣氛的R-指定。（Hiroya Brian提供）

活動進到尾聲，R-指定詢問：「我們還可以再來嗎？」全場高分貝歡呼，R-指定表示：「這是我們Creepy Nuts第一次的專場，真的謝謝台北，台北的大家真的太棒了！」最後，Creepy Nuts向全場大喊「跳起來」，為首次台北專場畫下完美句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法