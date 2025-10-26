自由電子報
娛樂 日韓

日本首位女首相 高市早苗同款包訂單排到明年4月

日本首位女首相高市早苗。（路透）日本首位女首相高市早苗。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首位女首相高市早苗從女性被歧視的社會中一路走來，登頂日本政壇之巔，備受國際關注。現在，日本狂吹「高市風」，她手上拎的包遭到日本國民狂搶，網友查找出高市早苗拿的包產自有140年歷史，受到日本皇室青睞的御用品牌「濱野皮革工藝」製作，目前熱賣程度難以想像，現在下單要等到2026年近4月份才能出貨。

有「亞洲黛安娜王妃」之稱的日本上皇后美智子也愛用濱野皮革工藝的包。（法新社）有「亞洲黛安娜王妃」之稱的日本上皇后美智子也愛用濱野皮革工藝的包。（法新社）

這家深受皇室青睞的濱野皮革工藝，不只高市早苗買他們家的包，有「亞洲黛安娜王妃」之稱的日本上皇后美智子以及雅子皇后也曾拎著該品牌包包出席活動，更令人感到不可思議的是，英國已故黛安娜王妃也曾經收到該品牌的包做為禮物。品牌核心思想為「十年後依然愛用的漂亮包款」，簡約、俐落的造型設計也別具時尚感。

透過官網介紹，高市早苗拿的包包要價13萬6400日圓（約新台幣2.76萬元），便宜又優雅耐看，真的非常非常時尚。

高市早苗同款包，參考價13萬6400日圓（約新台幣2.76萬元）。（翻攝自官網）高市早苗同款包，參考價13萬6400日圓（約新台幣2.76萬元）。（翻攝自官網）

