娛樂 最新消息

中國男星曝柬埔寨驚魂記 急留遺言：我肯定要死了

中國男星高瀚宇在柬埔寨體驗了數小時恐怖經驗。（翻攝自微博）中國男星高瀚宇在柬埔寨體驗了數小時恐怖經驗。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星高瀚宇日前在綜藝節目中自曝在柬埔寨錄製綜藝節目時，陰差陽錯讓他感到非常絕望，甚至在飯店留下遺言給母親表示：媽，我今天肯定要死了！

高瀚宇回憶當時參加戀愛綜藝節目錄製，原定是3人結伴同行的旅程，最後不知道為什麼只剩下他一人獨自出發前往柬埔寨。雖然少了旅伴，旅行計畫還是能夠進行，依節目組安排，高瀚宇應該在柬埔寨首都金邊轉機到暹粒，暹粒為吳哥窟所在地，沒想到，因為獲得錯誤資訊，原本該在金邊轉機的高瀚宇卻莫名其妙地走出機場。

高瀚宇在綜藝節目中回憶自己在柬埔寨路遺言給母親的恐怖經驗。（翻攝自微博）高瀚宇在綜藝節目中回憶自己在柬埔寨路遺言給母親的恐怖經驗。（翻攝自微博）

禍不單行的高瀚宇想用手機求救，卻發現手機在異國完全無法通訊，加上語言不通，他感到自己孤立無援，此時一名操中國方言的男子問他怎麼了？社會經驗不足的高瀚宇聽說對方是因為「接機對象航班延誤」便相信對方，並跟著陌生男子前往一間飯店。抵達飯店後，高瀚宇開始覺得不妙，無法上鎖的房門讓他頓生恐懼，除了緊急用椅子抵住房門外，還趕緊掏出手機錄下遺言：他坦白自己做過的錯事，還對母親說自己肯定要死了，大概回不去，令人鼻酸。

高瀚宇想起自己在柬埔寨的經歷餘悸猶存。（翻攝自IG）高瀚宇想起自己在柬埔寨的經歷餘悸猶存。（翻攝自IG）

好在高瀚宇夠幸運，也沒有放棄希望，他最後成功透過飯店的電話聯繫上節目組工作人員，並請求飯店工作人員協助翻譯，叫了一輛前往目的地的車。上車之後，高瀚宇仍保持警覺性，全程盯著手機上的地圖，確認路線正確，最後成功抵達錄影地點。

高瀚宇最早參加歌唱類真人秀節目，擠進中國前10強，後來又加入男子組合HIT-5正式出道。他參加不少熱門劇演出，包括古裝玄幻劇《擇天記》、《扶搖》以及都市愛情劇《半是蜜糖半是傷》。

