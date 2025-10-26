孫淑媚受封高雄Jennie！超怕被罵喊「低調一點」

孫淑媚今天為宣傳電影《南方時光》現身高雄電影節。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕孫淑媚在10月16日於松山文創園區參加台北時裝週，超強「中空」裝扮被大讚簡直是「高雄Jennie」。孫淑媚今天（26日）現身高雄電影節謙虛表示不敢當，坦言怕被粉絲攻擊，希望能低調點。

孫淑媚今天帶著電影《南方時光》現身高雄電影節，被問到最近被網友稱呼為「高雄Jennie」，孫淑媚笑說：「高興到睡不著覺，低調一點，我怕被攻擊。」她表示自己沒有預期到會有這樣的效果，單純只是覺得接了一個通告，且那天其實滿慌亂，結束後鬆了一口氣，發了兩張照片就被說是jennie，還有人說她走路STYLE很六親不認。她感嘆：「還是大家以前把我看妖怪？沒想到反應那麼熱烈。」

孫淑媚獲封「高雄Jennie」。（翻攝自孫淑媚臉書）

現年44歲的孫淑媚被問到保養祕訣，她說就是常健身、腹式呼吸，睡前也會仰臥起坐，肚子痠才會休息；以前不常喝水，現在比較常喝水，很愛吃炸雞，現在盡量一個月吃一兩次。她在《南方時光》中飾演媽媽，儘管戲外沒當媽，不過身邊朋友都有孩子了，生活上的小抱怨、小情緒都是她戲劇上的養分，大讚飾演她兒子的陳玄力是「最帥的兒子」。

