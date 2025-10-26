酷玩主唱被爆換新歡！與小19歲《冰與火》女星熱戀中

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國天團「Coldplay」酷玩樂團主唱克里斯馬汀和「格雷女」達珂塔強生愛情長跑8年，今年6月卻傳出分手，據英國《每日郵報》報導，48歲的克里斯馬汀近來和《冰與火之歌》29歲英國女星蘇菲特納交往中。

酷玩樂團主唱克里斯馬汀傳出有新歡。（達志影像）

據報導，《冰與火之歌：權力遊戲》蘇菲特納與前夫喬強納斯分居後兩年，和克里斯馬汀悄悄進行「秘密約會」；至於克里斯也在今年6月結束和達珂塔強生的戀情，恢復單身中。

《冰與火之歌》英國女星蘇菲特納傳出和克里斯馬汀交往中。（達志影像）

巧合的是，蘇菲原本就是酷玩樂團的「鐵粉」；她曾在2020年參與前夫喬強納斯主持的實境秀《Cup of Joe》時，收到克里斯馬汀錄製的生日祝福影片，並送上飛吻，讓蘇菲當場感動落淚，直呼：「天啊，是克里斯馬汀！」

另一方面，蘇菲與前貴族男友佩雷格林皮爾森於兩年前傳出戀情，但蘇菲最後一次上傳和佩雷的合照是在今年1月，兩人最後一次公開露面在6月格拉斯頓柏立音樂節，9月傳出分手傳聞。

不過對於克里斯馬汀和蘇菲特納傳出交往，雙方發言人都未公開回應。

