娛樂 最新消息

關韶文+郭源元＝金句製造機2.0 挺彩虹：從從容容

「真實系女神」郭源元（左）與「金句王」關韶文首次合體同台。（Gap提供）「真實系女神」郭源元（左）與「金句王」關韶文首次合體同台。（Gap提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「金句王」關韶文與「真實系女神」郭源元合體參加「台灣同志遊行 Taiwan LGBT+ Pride」，並打造出「從從容容、愛無界限；坦坦蕩蕩、擁抱差異」、「成為自己真是喜愛的樣子，有出息」，忍不住令人聯想到最近傳唱大街小巷的立委王世堅洗腦神曲《沒出息》，同時讓這句話成為有flow的句子。關韶文首次和郭源元同台合作，兩人也登上Gap彩虹花車，大聲傳遞正能量訊息。

郭源元（左）、關韶文（右）在台灣同志遊行高喊：從從容容，愛無界限，做自己！（Gap提供）郭源元（左）、關韶文（右）在台灣同志遊行高喊：從從容容，愛無界限，做自己！（Gap提供）

曾經當過娛樂記者在轉型為知名作家、熱門YouTuber的關韶文，今年進化成「金句製造機2.0」他透露自己近期又經歷了兩次正顎手術，以行動證明他「再痛也要勇敢成全自己」信念，更在現場鼓勵大家：從從容容，愛無界限，做自己！

郭源元趁台灣同志遊行替自己的繪本宣傳。（Gap提供）郭源元趁台灣同志遊行替自己的繪本宣傳。（Gap提供）

首次與關韶文同台的女力Power郭源元，從藝人斜槓成為圖文作家，在台灣同志遊行也化身「E」人，衝到遊行群眾裡隨機作街訪，還趁機替自己的繪本《儘管掉下來我會接住你》宣傳，真的很會。

美國休閒品牌Gap也第9度參與台灣同志遊行，為了讓大家都看得見還特別打造超繽紛的「Gap彩虹花車」，既呼應彩虹主題，同時也非常顯眼，關韶文與郭源元認為，真正的平權並不是一天的事情，而是透過遊行慶祝愛的勇氣並讓每個人都能展現真實自我，被平等接納的價值。

