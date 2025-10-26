自由電子報
娛樂 最新消息

（影）大牙家中出現黑色「神秘蠕動物」 狂爆粗口情緒崩潰

「大牙」周宜霈在家中發現超大隻水蛭，狂飆粗口。（翻攝自臉書）「大牙」周宜霈在家中發現超大隻水蛭，狂飆粗口。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大牙」周宜霈昨（25）在社群平台上傳一段令人毛骨悚然的「崩潰實錄」，向來有潔癖的她在影片中狂噴髒話，原因是她打掃客廳時出現不速之客，而且這位「黑色、巨大、不斷蠕動」的神祕動物為何會出現在家中，才是大牙真正不解的地方。把大牙嚇得花容失色的秘密客到底是什麼？答案揭曉：巨大的水蛭。

大牙家中出現水蛭，嚇得她拿鹽替水蛭蓋墳墓。（本報合成圖，翻攝自IG）大牙家中出現水蛭，嚇得她拿鹽替水蛭蓋墳墓。（本報合成圖，翻攝自IG）

大牙發出這段影片之前，先提醒：「影片內富含沒有營養的情緒化字眼，請斟酌觀看～」，接著她才還原現場過程。有潔癖的大牙在家中整理的時候，突然看到影子，她本人很確定自己10分鐘前才擦過那個地方，而且絕對擦得很乾淨，結果定睛一看，竟有一坨「黑黑的會動的東西」。大牙湊近想看清楚，才發現這傢伙竟是「水蛭」，而且看來水蛭證非常飢餓的尋找獵物。

嚇得半死的大牙瘋狂噴髒話，二話不說立刻抱著愛犬到廚房拿出自己不曾使用的食鹽，馬上鋪在水蛭上頭，更說「送他上路幫他蓋了墳墓」。令大牙更好奇的是，水蛭為什麼會憑空出現在家中客廳地墊上？她懷疑是跟著狗狗回家，所以立刻戴上手套，把愛犬抓來全身檢查一遍。

