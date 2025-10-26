EXO SUHO任婚禮歌手 百萬YTR爆生產大出血沒醫院要收

Lala產後大出血，一度在生死線掙扎，讓丈夫孫敏秀急得哭出來。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國YouTube頻道Enjoy Couple（엔조이커플）擁有260萬訂閱，先前因為邀請EXO的SUHO擔任婚禮歌手，成為熱門話題。近日懷著雙胞胎的太太Lala因為嚴重出血，被送往加護病房，讓丈夫孫敏秀相當焦急。今（26）夫妻倆更新影片，透露整個大出血過程，還表示「真的差點死掉」。

百萬YouTuber Enjoy Couple孫敏秀（左）、Lala今更新影片，曝光產後大出血。（翻攝自YouTube）

Lala生產當日原本想公開感人生產影片，但因Lala大出血，孫敏秀只能在加護病房外擔憂、哭泣，並希望觀眾幫Lala集氣，當時孫敏秀說：「她一個人在病房一定很害怕…」看哭不少網友。

請繼續往下閱讀...

Lala懷孕時肚子超大，因為肚子裡是雙胞胎。（翻攝自YouTube）

今Enjoy Couple更新影片，Lala看起來氣色已經恢復紅潤，她回憶當時生完雙胞胎不久，突然大量出血，她說：「我穿著產婦尿布，出血量爆增，整片尿布都被血浸濕，而且還不斷滲出，如果那時候老公（孫敏秀）不在，我可能會在3分鐘內昏倒，後果不堪設想。現在回想仍覺得很可怕」。孫敏秀補充，當時Lala進廁所一直沒出來，剛開始他聽見水聲還以為Lala開了水龍頭，後來才發現是血流出來的聲音，當下嚇壞的他，立刻將Lala送醫，在救護車上Lala意識不清，急救人員甚至必須按壓脖子不讓Lala睡著，所以現在她脖子以下還是覺得麻麻的。

孫敏秀（左）跟妻子Lala透露大出血後送往醫院遭到多家醫院拒收。（翻攝自YouTube）

Lala到急診室後，醫院方面要求手機必須留在外頭，所以紀錄只在她進急診之前。Lala非常感謝一路上幫助他們的醫護人員及社會大眾，更感動說：「多虧救護人員，我才能活著講出這段故事」。

Lala更說出驚人秘密，原來她產後大出血被救護車緊急送往多家醫院，但沒有一間願意收治，最後只能送回原本產下孩子的醫院，途中她昏厥大約10次，真的是在鬼門關前走一遭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法