娛樂 最新消息

孫德榮「趴下了」？！ 逃過死期自爆：再摔上西天

孫德榮曬照側躺，讓許多網友虛驚一場。（翻攝自臉書）孫德榮曬照側躺，讓許多網友虛驚一場。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名經紀人孫德榮大力為中國男星于朦朧爭真相、慰亡靈，日前才辦完大型法會，但同時他也收到死亡威脅，有人詛咒他將在25日死亡，讓許多人擔心他的安全。孫德榮今（26）最新發文竟然側躺著，眼睛半睜，加上他先前曝光自己4天摔跤3次，讓人很擔心，好在後來孫德榮澄清：只是在睡午覺。

孫德榮為中國男星于朦朧辦大型法會爭真相、慰亡靈。（翻攝自臉書）孫德榮為中國男星于朦朧辦大型法會爭真相、慰亡靈。（翻攝自臉書）

孫德榮曬出照片之後，很多人都擔心他是不是出事了？他本人回答：「謝謝大家關心，我只是摔傷在睡午覺，並沒有發生任何不該發生的事情」，這才讓大家放下一顆心。

孫德榮先前曝光自己4天摔跤3次。（翻攝自臉書）孫德榮先前曝光自己4天摔跤3次。（翻攝自臉書）

日前孫德榮透露自己4天摔3次，原因是家裡鋪設原木地板，經過6年使用後，地板早就沒有什麼摩擦力，孫德榮自嘲：「加上老年人腳皮粗，摩擦力幾乎沒有了」。為了減少日後的傷害，孫德榮正在考慮將主臥室鋪上地毯，至少倘若真有跌倒，也能稍有緩衝，孫德榮更發現地毯材質與圖案眾多，正在挑選中，他更希望朋友們能給他這個孤單老人一點建議，不然再摔跤就有可能上西天了。

雖然已經過了死亡威脅的25日，但孫德榮在生活上仍未掉以輕心，他也強調：「雖然25日安然無恙，但看電影都知道，他就是要故意鬆懈你的心情，再找最適當的時機，對你下手，我還是會持續小心。請大家放心」。

