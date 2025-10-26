張柏芝糗大了！周星馳直接踢爆她私下真面目

張柏芝參加《一路繁花2》。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉嘉玲、張柏芝、寧靜等人最近參加旅遊實境節目《一路繁花2》，製作單位邀請曾與張柏芝合作《喜劇之王》的「星爺」周星馳為張柏芝錄製VCR，影片中工作人員拿著大字報讓他唸，「聽說柏芝參加《一路繁花》第二季，來和大家一起旅行。柏芝比較害羞，希望大家多多關照，祝大家錄製順利。」沒料到星爺下一秒的反應卻驚呆眾人。

周星馳為張柏芝錄打氣VCR。（翻攝自微博）

周星馳為張柏芝錄打氣VCR。（翻攝自微博）

周星馳一口氣念完大字報，接著立刻反問工作人員，「柏芝比較害羞誰寫的啊？」工作人員告知「他們咯」，周星馳把大字報丟到桌上，沒好氣說：「怎麼這麼離譜，誰說得出口啊。」讓網友全笑翻，「哈哈，星爺打call都與眾不同」、「姐姐怎麼這麼有排面」、「星爺太給力了」

請繼續往下閱讀...

張柏芝在發布會上看到VCR也很開心，她還問：「他（星爺）是不是改了手機號碼？因為我打電話他不接，你們打給他就能找到他，很難找到他人。然後真的很感恩，在視頻中可以看到他真的有很疼我那個感覺，因為從我很年輕一出道，他就看到我長大，所以我覺得得好感動。」感謝星爺讓她感受到滿滿的愛意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法