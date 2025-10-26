鄭智化控「連滾帶爬」登機 中國網友崩潰酸：身殘心殘

中國網友在網路流傳一張聲稱是「鄭智化登機］的照片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕身障歌手鄭智化以《星星點燈》、《水手》打開知名度，因患小兒麻痺症不良於行的他，必須以輪椅代步，昨（25）他發文怒控深圳機場的工作人員沒人性，開轟：「操縱升降車的司機根本不顧我的安全，完全不願把升降板提高，冷眼看著我連滾帶爬進飛機。」如今現場影片曝光，畫面中有4、5名人員協助登機，中國網友洗版狂批鄭智化是騙子，更用歧視性語言指他：身殘心更殘。

平日以輪椅代步的鄭智化表示昨日在中國深圳機場搭機，因升降車停靠與機艙門地板有約25公分高低差，機場人員卻冷眼旁觀看他連滾帶爬進飛機，對此，深圳機場火速道歉，並指出由於鄭智化搭乘班機近機位已飽和，所以被安排在遠機位，更承認旅客登機和貨物裝載過程中飛機會出現上下移動，為防範設備刮碰飛機，依據安全規範，登機車與機艙艙門須保持20公分高度，鄭重向鄭智化表示歉意。

資深歌手鄭智化。（翻攝自微博）

深圳機場道歉後，鄭智化亦表示不再追究此事，沒想到，卻有網友看熱鬧不嫌事大，特別發了一張指稱為「鄭智化登機照片」，該照片在網路上瘋傳，中國網友不但未質疑照片真假，也沒發揮同理心，指出當天機場派出2名地勤幫忙推輪椅，鄭智化到達機艙門還有3、4名空服員協助，駁斥鄭智化的無助說。

網友更跑到鄭智化微博瘋狂洗版，罵他「唱兩首歌就想耍特權了是吧」、「給你臉了，深圳你愛來不來」、「道歉的應該是你吧，老垃圾」、「想操控輿論網暴機場工作人員，你是身殘心更殘啊」。

