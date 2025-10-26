自由電子報
娛樂 星座

月老業務擴增「追星」也能拜？ 供品、禁忌全攻略

歌手安吉到台北霞海城隍廟參拜月老。（資料照，索尼提供）歌手安吉到台北霞海城隍廟參拜月老。（資料照，索尼提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕許多台灣人都相信拜月下老人能夠為自己帶來好姻緣，因此許多廟宇也以「超靈驗月老」聞名。現在月老業務又擴增，許多追星族連搶票、追星都來拜託月老，想知道怎麼拜月老？有何禁忌？快跟著《自由時報》娛樂頻道一起掌握拜月老全攻略。

【禁忌：NO，這些不要做】

進廟參拜月老時，記得要先拜主神再拜月老，常見的禁忌有四：

▼不帶傘：「傘」諧音「散」，打散姻緣

▼不吹茶：吹氣會吹走姻緣

▼不挑喜糖：不要挑三揀四會沒有好姻緣

▼不多拿紅線：多拿紅線無益，且恐有感情糾紛

【月老上班時間】

通常月老值班值間為早上10點至下午5點，部分廟宇晚間也開放參拜月老，拜拜前請先擲爻問月老在不在，若月老允聖杯可開始問問題。

陳漢典（左）和Lulu開心完成結婚登記，兩人都笑容滿面。（翻攝自臉書）陳漢典（左）和Lulu開心完成結婚登記，兩人都笑容滿面。（翻攝自臉書）

【供品：OK，月老喜歡】

拜月老準備供品非常簡單，不會過於繁瑣，但有一說表示通常拜月老供品有能力就準備，沒能力人來就好。

月老喜歡的飲食有：

❤威士忌

❤不辣的烤雞

❤茶

❤蔥油餅

❤甜品

【參拜流程】

拜月老時可依照一下流程，也可以攜帶自己心目中的理想型照片，供月老精準參考。

1、報上自己的名字、生日、地址（目前住處，非戶籍地）

2、詢問月老：是否能給姻緣？（擲爻得聖杯後繼續）

3、（得聖杯者）描述理想型特徵：條列清單不要超過12項，一項項問，月老會再刪除；也可以當場提出內心想的4個條件，依序擲爻問月老。問問題時要有邏輯、要記得問「加快得到姻緣速度的方法」，最重要的是，要擲筊問月老是否已經講完話再離開。

4、（詢問月老得蓋杯者）：月老或許暗示著你的內心還沒準備好，仍有執念

5、想取紅線者可擲爻問月老是否願賜紅線，得聖杯者取紅線1條

6、參拜後不要立刻離開，坐在廣場邊喝杯甜茶再離開

BLACKPINK天團再臨高雄，全場瘋狂。（翻攝自X）BLACKPINK天團再臨高雄，全場瘋狂。（翻攝自X）

【追星族專用拜月老攻略】

近期追星族之間也開始流行拜月老，粉絲會將供品與偶像周邊或小卡放在一起，祈求演唱會搶票順利、獲得演唱會與偶像互動機會

【追星族參拜方式】

★呈報姓名、生日、住址（現居住地，非戶籍地址）

★可準備偶像資訊卡，印製或手寫皆可，附偶像姓名、出生年月日、團體名（中英文皆可）、偶像照片、周邊、娃娃、手燈、宣傳照（不要放梗圖）、願望清單與供品（盡量雙數）放在一起

★呈報演唱會開賣日、理想座位區（資訊越詳細越好，例：2025/11/15 Super Junior 台北大巨蛋 特A區連號2張）

★擲爻詢問月老是否享用完供品，享用完再離開

參拜實例參考：

「我是ＯＯＯ，住在ＯＯＯ，出生於ＯＯＯＯ年Ｏ月Ｏ日，今天特地前來向月老祈願。我非常喜歡ＯＯＯ，希望能在他ＯＯＯＯ年O月Ｏ日來台的演唱會中，搶到票價ＯＯＯＯ元的ＯＯＯ座位，願能與她／他有緣相見，請月老牽起這段追星的紅線。」

GD演唱會海報。（資料照，翻攝自IG）GD演唱會海報。（資料照，翻攝自IG）

【還願方式】

▲求姻緣：可送喜餅、送喜糖、自由捐香油錢

▲追星族：

☆紅龜粿：代表好運延續

☆喜糖、水果：象徵甜蜜結果

☆再次擺放偶像照片＋還願小卡

☆多做善事

☆寫卡片或感謝文給月老，誠意滿滿更感人

【小道消息】

有網友分享

■霞海城隍廟月老吃膩小泡芙

■龍山寺月老喜歡肯德基蛋塔

■台中樂成宮月老喜歡全糖珍珠奶茶、不愛巧克力

☆民俗說法僅供參考☆

